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Tırnaklarınızdaki bu lekeler hastalık belirtisi olabilir...

Tırnak yüzeyinde oluşan lekeler hastalık belirtisi olabilir. Bazı hastalıklar vücudu ele geçirmeden önce uyarılar gönderiyor. Peki tırnaklardaki lekeler hangi hastalıkların belirtisi? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 14:57 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 15:18

Tırnaklarınızdaki bu lekeler hastalık belirtisi olabilir...

Tırnaklarınızdaki eğrilik, çukurluk, girinti ve çıkıntılara bakın. Eğer tırnaklarınız çabuk kırılıyorsa kalınlığını kontrol edin. Tırnağınız, altındaki ve etrafındaki derinin rengini kontrol edin. Çünkü tırnaklarınızdaki belirtiler hastalık habercisi olabilir!

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Tırnaklarınızdaki bu lekeler hastalık belirtisi olabilir...

Tırnaklarını sizlere hangi hastalıklara sahip olduğunuzu ya da olabileceğinizi gösterebilir. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmaların sonuçları şaşırttı. İşte uzmanların tırnaklar için yaptığı uyarılar…

Tırnaklarınızdaki bu lekeler hastalık belirtisi olabilir...

Renksiz tırnak: Sağlıklı bir tırnağın rengi dokunulduğundan pembe- pembemsi beyaz olmalıdır. Eğer tırnaklarınız mat ya da çizgi çizgi başka renk ise gizli bir sağlık probleminiz olabilir.

Yeşil tırnaklar: Bakteriyal enfeksiyonun göstergesidir.

Tırnaklarınızdaki bu lekeler hastalık belirtisi olabilir...

Tırnaklarda kırmızı çizgi: Kalp kapağı enfeksiyonunun işareti olabilir.

Mavimsi tırnak: Kandaki oksijen seviyenizin düşük olduğunu gösterir.

Tırnaklarınızdaki bu lekeler hastalık belirtisi olabilir...

Mat tırnak: Vitamin eksikliğinin işaretidir.

Beyaz tırnak: Hepatit gibi karaciğer hastalıklarının belirtisidir.

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