Tırnaklarınızdaki bu lekeler hastalık belirtisi olabilir...

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 14:57Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 15:18
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Tırnaklarınızdaki eğrilik, çukurluk, girinti ve çıkıntılara bakın. Eğer tırnaklarınız çabuk kırılıyorsa kalınlığını kontrol edin. Tırnağınız, altındaki ve etrafındaki derinin rengini kontrol edin. Çünkü tırnaklarınızdaki belirtiler hastalık habercisi olabilir!
Tırnaklarını sizlere hangi hastalıklara sahip olduğunuzu ya da olabileceğinizi gösterebilir. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmaların sonuçları şaşırttı. İşte uzmanların tırnaklar için yaptığı uyarılar…
Renksiz tırnak: Sağlıklı bir tırnağın rengi dokunulduğundan pembe- pembemsi beyaz olmalıdır. Eğer tırnaklarınız mat ya da çizgi çizgi başka renk ise gizli bir sağlık probleminiz olabilir.
Yeşil tırnaklar: Bakteriyal enfeksiyonun göstergesidir.
Tırnaklarda kırmızı çizgi: Kalp kapağı enfeksiyonunun işareti olabilir.
Mavimsi tırnak: Kandaki oksijen seviyenizin düşük olduğunu gösterir.
Mat tırnak: Vitamin eksikliğinin işaretidir.
Beyaz tırnak: Hepatit gibi karaciğer hastalıklarının belirtisidir.