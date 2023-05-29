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Haberler Galeri Türk kahvesini bir de böyle deneyin! Bakın nasıl kilo veriyorsunuz

Türk kahvesini bir de böyle deneyin! Bakın nasıl kilo veriyorsunuz

Vazgeçilmez lezzetlerimizden biri olan Türk kahvesini içerek zayıflamak ister misiniz? Bunun için de Türk kahvesini pişirme yöntemini değiştirip, sonucu görmelisiniz. 'Peki nasıl?' diyorsanız detaylar haberimizin devamında...

Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 10:06 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 10:08
Türk kahvesini bir de böyle deneyin! Bakın nasıl kilo veriyorsunuz

Ülkemizde en çok tüketilen içeceklerden biri de Türk kahvesidir. Türk kahvesinin kilo vermede etkisi olduğu ve bölgesel olarak yağları yaktığı da yadsınamaz gerçeklerden biridir. Ama bu etkileri görmek için Türk kahvesinin belli bir yöntemle yapılması gerekmektedir. İşte şıpır şıpır kilo vereceğiniz Türk kahvesi yöntemi...

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Türk kahvesini bir de böyle deneyin! Bakın nasıl kilo veriyorsunuz

Türk kahvesinin kilo vermede etkisi herkes tarafından biliniyor. Ancak bu yöntemle Türk kahvesi incecik yapıyor. Düzenli tüketildiğinde ise bel bölgesindeki tüm yağları yakıyor.

Türk kahvesini bir de böyle deneyin! Bakın nasıl kilo veriyorsunuz

İçeriğinde yüksek oranda antioksidan mineral olan Türk kahvesi, vücuda giren yağ depolarını yakar. Öte yandan da enerji deposuna çevirir.

Türk kahvesini bir de böyle deneyin! Bakın nasıl kilo veriyorsunuz

ZAYIFLATAN TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Zayıflamanın en temel taşı metabolizmanın hareketleridir. Yüksek oranda çalışan metabolizmaya kafein ve glikoz desteği sağlarsanız yağ yakma oranını ikiye katlar.

Bu yüzden Türk kahvesi yaparken bilim insanları tarçın kullanılmasını tavsiye eder. Bu sayede bir taşla iki atış yaparsınız. Bir metabolizmayı hızlandır iki yağları enerji deposuna çevirerek vücudun direnci artırırsınız.

Türk kahvesini bir de böyle deneyin! Bakın nasıl kilo veriyorsunuz

Türk kahvesini yaparken bir çay kaşığı ucu kadar tarçın ekleyin. Günde 2 fincan tüketin. Kronik hastalığı olanlar uzmanlarına danışmadan tüketmesin.

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