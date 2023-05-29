Türk kahvesini bir de böyle deneyin! Bakın nasıl kilo veriyorsunuz

Ülkemizde en çok tüketilen içeceklerden biri de Türk kahvesidir. Türk kahvesinin kilo vermede etkisi olduğu ve bölgesel olarak yağları yaktığı da yadsınamaz gerçeklerden biridir. Ama bu etkileri görmek için Türk kahvesinin belli bir yöntemle yapılması gerekmektedir. İşte şıpır şıpır kilo vereceğiniz Türk kahvesi yöntemi...