Unutkan olmamak için bu besinlerden uzak durun

Burada hasta yakınlarına çok önemli bir iş düşüyor. Alzheimer gibi özellikle orta ve ileri derece unutkanlığı olan hastalarda bazen davranış problemleri ve kendi öz bakımlarını yapma gibi sorunlar olabiliyor. O nedenle biz hasta yakınlarının da işin içinde olmasını istiyoruz. Hastaya fizik tedavi, psikiyatrik tedavi gibi uygulama yapılması gerekiyor. Bütün bu süreç içerisinde hastalarımızın düzenli kontrole gelmeleri bizim için çok önemlidir" diye konuştu.





