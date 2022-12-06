Uykuda bağırıyorsanız dikkat: Parkinson’un habercisi olabilir

Ellerde titreme ile kendini gösteren Parkinson hastalığı erken dönemlerde farklı şekillerde de belirtiler verebiliyor. Nöroloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Utku Oğan Akyıldız, rüyayı oynama davranışının çok önemli bir uyku hastalığı olduğunu belirterek, "Görülen rüyayla ilişkili, o esnada gerçekte de bağırma, vurma, tekme atma gibi davranışlar ortaya çıkıyor. Bu durum, 10-15 sene sonra ortaya çıkabilecek Parkinson, multisistem atrofi gibi bazı 'nörodejeneratif' hastalıkların erken dönem bulgusu olabilir." uyarısında bulundu İşte Parkinson hastalığının belirtileri...