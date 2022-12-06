Uykuda bağırıyorsanız dikkat: Parkinson’un habercisi olabilir

Bu iki uyku döneminde farklı türde rüyalar görüldüğünü belirten Akyıldız, "İnsanlar, REM uykusunda daha çok canlı, detaylı, uçmak, atlamak, bir yerden fırlamak gibi gerçek dışı, olanaksız, heyecanlı olaylar ve duygu yoğun rüyalar görüyor. Bunları daha çok sabaha karşı görüyoruz. Non-REM rüyalar ise daha çok bireyin günlük hayatında yaşadıklarıyla ilgili, daha gerçekçi, örneğin iş yerinde yaşadığı sorunlar, hayatındaki sıkıntılar, 'iç karartıcı' diyebileceğimiz rüyalar bu gruba giriyor." diye konuştu.