Uzmanından korkutan D vitamini uyarısı: Kanser oluşumunu tetikliyor

"KANSER TEDAVİSİNDE DESTEKLEYİCİ BİR FAKTÖRDÜR"

D vitaminin bağışıklık sistemini desteklediğine değinen Prof. Dr. Sezer, "D vitamini vücutta yalnızca bir vitamin gibi değil, bağışıklık sisteminin işleyişinde, iltihapların kontrolünde ve hücre çoğalmasının düzenlenmesinde önemli rol oynayan bir hormon gibi görev yapıyor. Eksikliği durumunda, bu süreçlerde aksaklıklar yaşanabiliyor ve bazı hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla kanser oluşumu tetiklenebiliyor. Özellikle D vitamininin tümör büyümesini baskılayıcı etkisi vardır. Bu özelliği sayesinde D vitamini düzeylerinin dengede tutulmasının yalnızca koruyucu değil, aynı zamanda tedaviye destekleyici bir faktördür" diye konuştu.