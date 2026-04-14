Uzmanlar uyarıyor: Kalp hastalıklarının yüzde 80'i önlenebilir! Bu belirtileri ve riskleri sakın göz ardı etmeyin!
Kalp ve damar hastalıkları, hem dünyada hem de Türkiye'de en sık görülen ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alırken, uzmanlar hayati uyarılarda bulunuyor. Yapılan açıklamalara göre, doğru yaşam alışkanlıkları ve erken teşhis ile bu hastalıkların büyük bir kısmının önüne geçmek mümkün. İşte uzmanlardan kritik uyarılar...
Uzmanlara göre kalp ve damar hastalıkları her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Verilere göre dünya genelinde yılda yaklaşık 20 milyon kişi bu hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirirken, Türkiye'de ise ölümlerin yaklaşık yüzde 28'i kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Ayrıca yapılan araştırmalarda, 15 yaş üzeri nüfusta hastalığın görülme sıklığının yüzde 7 seviyelerinde olduğu ve yaş ilerledikçe bu oranın arttığı belirtiliyor.
Uzmanlar, kalp hastalıklarının gelişiminde birçok önemli risk faktörünün rol oynadığına dikkat çekiyor. Tütün kullanımı, sağlıksız ve düzensiz beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, aşırı kilo, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve stres en önemli nedenler arasında gösteriliyor. Özellikle modern yaşamın getirdiği yoğun stres ve fiziksel aktivite eksikliği, kalp sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.
"ERKEN TANI HAYAT KURTARIR"
Uzmanlara göre kalp ve damar hastalıklarında erken teşhis büyük önem taşıyor. Düzenli sağlık kontrolleri ve risk taramaları sayesinde hastalığın erken evrede tespit edilmesi, ilerlemenin önüne geçilmesini sağlıyor. Aile hekimlikleri ve sağlık merkezleri tarafından yürütülen tarama programları ile riskli bireylerin belirlenerek düzenli takibe alınması, ciddi sağlık sorunlarının önlenmesinde kritik rol oynuyor.
KALP HASTALIKLARININ YÜZDE 80'İ ÖNLENEBİLİR
En dikkat çekici uyarılardan biri ise kalp hastalıklarının büyük ölçüde önlenebilir olması. Uzmanlar, yaşam tarzında yapılacak basit ama etkili değişikliklerle kalp krizi ve inme gibi ciddi rahatsızlıkların yaklaşık yüzde 80'inin engellenebileceğini belirtiyor.
KALP SAĞLIĞINIZI KORUMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN!
*Sigara ve tütün ürünlerinden uzak durun *Dengeli ve sağlıklı beslenin
*Tansiyon ve kolesterol seviyelerinizi düzenli ölçtürün *Stresi azaltacak aktivitelerle yaşam kalitenizi artırın *Düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmeyin
*Düzenli egzersiz yapın *Kilonuzu kontrol altında tutun
Her yıl düzenlenen Kalp Sağlığı Haftası gibi farkındalık etkinliklerinin de önemine dikkat çeken uzmanlar, toplumun bilinçlendirilmesinin hayati olduğunu vurguluyor. Sağlıklı bir yaşam için küçük adımlar atmanın, büyük risklerin önüne geçebileceği unutulmamalı.