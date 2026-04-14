Uzmanlar uyarıyor: Kalp hastalıklarının yüzde 80’i önlenebilir! Bu belirtileri ve riskleri sakın göz ardı etmeyin!

Uzmanlara göre kalp ve damar hastalıkları her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Verilere göre dünya genelinde yılda yaklaşık 20 milyon kişi bu hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirirken, Türkiye'de ise ölümlerin yaklaşık yüzde 28'i kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Ayrıca yapılan araştırmalarda, 15 yaş üzeri nüfusta hastalığın görülme sıklığının yüzde 7 seviyelerinde olduğu ve yaş ilerledikçe bu oranın arttığı belirtiliyor.