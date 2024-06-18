Vitamin takviyesi kullananlar dikkat! Kontrolsüzce içildiğinde...

"İLAÇLA ZEHRİ AYIRAN DOZUDUR"

Ekuklu, bilimsel olarak faydaları kanıtlanmış destek ürünlerinin hekim kontrolüyle kullanılabileceğini dile getirdi.

Bilinçsiz kullanılan vitamin ve benzeri ürünlerin sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkati çeken Ekuklu, şunları kaydetti:

"Alınan her ürün midede emildikten sonra karaciğere ve böbreğe gidip oradan dışarı atılıyor, atılmak zorunda. Atılmazsa vücutta birikir o bir problem. Atılacaksa bunu çoğunlukla karaciğer parçalıyor. Dolayısıyla karaciğer ve böbrek bu ürünlere doğrudan maruz kalıyor. Bu organlar başta olmak üzere her şeye zarar verebilir. Tansiyonu yükseltebilir. Kanınızı sulandırabilir, basit bir kanama durdurulamaz hale gelir.

'Bitkiler ilaç yapımında kullanılıyor' deniyor. Ancak o bitkiler kontrollü ve belli bir dozda kullanılıyor. İlaçla zehri ayıran şey dozudur. Tıpta kullanılan maddeler zehir etkisi yapmaması için belirli bir doza kadar verilir."

Ekuklu, en basit ilacın bile dozundan fazla alınması durumunda olumsuz etkilerinin olacağını belirterek, "Onun için her ilacın yaş gruplarına göre dozu var. O yüzden bilmeden, kulaktan dolma bilgilerle yola çıkarsak kaş yapalım derken göz çıkartırız." dedi.