Vücudumuzun gizli kahramanı: Magnezyum! Eksikliği o hastalıklara yol açıyor

Vücudumuzda bulunan en önemli minerallerden biri olan magnezyum, kalp sağlığından kas fonksiyonlarına kadar birçok hayati işlevi destekler. Ancak çoğu zaman göz ardı edilen bu mineralin eksikliği, sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki, magnezyumun faydaları neler ve eksikliğinin belirtileri neler olabilir? Magnezyum eksikliği hangi hastalıklara yol açar? İşte yanıtı...

GÖZDE AYVAZ Giriş Tarihi : 01 Mayıs 2025 10:23 Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 10:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





