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Vücudumuzun gizli kahramanı: Magnezyum! Eksikliği o hastalıklara yol açıyor

Vücudumuzda bulunan en önemli minerallerden biri olan magnezyum, kalp sağlığından kas fonksiyonlarına kadar birçok hayati işlevi destekler. Ancak çoğu zaman göz ardı edilen bu mineralin eksikliği, sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki, magnezyumun faydaları neler ve eksikliğinin belirtileri neler olabilir? Magnezyum eksikliği hangi hastalıklara yol açar? İşte yanıtı...

GÖZDE AYVAZ

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Vücudumuzun gizli kahramanı: Magnezyum! Eksikliği o hastalıklara yol açıyor

Magnezyum, vücudun enerji üretiminde kritik bir rol oynar. Sinir ve kas fonksiyonlarının düzenlenmesinde, kemik sağlığının korunmasında, kan şekerinin dengelenmesinde ve hatta kalp ritminin normalleştirilmesinde önemli bir etkendir. Ayrıca, magnezyum seviyelerinin düzenli olması, stresin azalmasına ve uyku kalitesinin artmasına yardımcı olabilir.

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Vücudumuzun gizli kahramanı: Magnezyum! Eksikliği o hastalıklara yol açıyor

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNDE HANGİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞANABİLİR?

Osteoporoz (kemik erimesi)
Tip 2 diyabet
Hipoglisemi
Astım atakları
Hipertansiyon
Depresyon
Kalp rahatsızlıkları
Huzursuz bacak sendromu
Solunum rahatsızlıkları
Migren semptomlarında artış

Vücudumuzun gizli kahramanı: Magnezyum! Eksikliği o hastalıklara yol açıyor

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNE İYİ GELEN GIDALAR ŞUNLARDIR:

Kabak çekirdeği
Chia tohumu
Ispanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler
Fındık, badem, kaju ve yer fıstığı gibi kuruyemişler
Muz ve avokado gibi meyveler
Tam buğday ekmeği gibi tam tahıllar
Süt ve yoğurt
Bitter çikolata

Vücudumuzun gizli kahramanı: Magnezyum! Eksikliği o hastalıklara yol açıyor

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

Magnezyum eksikliği, genellikle bazı fiziksel ve psikolojik belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtiler arasında kas krampları, yorgunluk, uykusuzluk, depresyon ve anksiyete gibi durumlar yer alır. Düşük magnezyum seviyeleri, kalp ritmi bozukluklarına (aritmi) bile yol açabilir, bu yüzden eksiklik fark edildiğinde müdahale etmek oldukça önemlidir.

Vücudumuzun gizli kahramanı: Magnezyum! Eksikliği o hastalıklara yol açıyor