Vücudunuz bu sinyalleri veriyorsa dikkat! A, B12, C ve D vitamini eksikliği belirtileri...

Bağışıklık sisteminin güçlü kalması, enerji seviyesinin dengede olması ve organların sağlıklı çalışması için vitaminler hayati rol oynar. Ancak modern yaşam tarzı, dengesiz beslenme ve güneş ışığından yeterince faydalanamamak gibi nedenlerle birçok kişi farkında olmadan vitamin eksikliği yaşıyor. Vücut ise bu eksiklikleri çeşitli yollarla haber veriyor. Peki bu vitaminlerin eksikliği vücutta nasıl hissedilir? Hangi belirtiler hangi vitaminin sinyalini verir? Hangi besinlerle bu eksiklikler giderilebilir? İşte A, B12, C ve D vitamini eksikliğinin detaylı belirtileri...

Giriş Tarihi : 14 Eylül 2025 13:57 Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 13:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





