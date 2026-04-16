Vücudunuz imdat diyor! Bu çığlığa kulak verin: Düşük bağışıklığın gizli sinyallerine dikkat!

"HASTALIKLAR SIK TEKRAR EDİYOR VE UZUN SÜRÜYORSA ARAŞTIRILMALI



Güçlü bir bağışıklıkta olmaması gereken durumları sıralayan Uzm. Dr. Tuğba Kızılok Erdoğan, özellikle hastalıkların sık tekrar etmesi, uzun ve ağır seyretmesi gibi durumlarda altında yatan nedenlerin detaylıca araştırılması gerektiğini belirtti.

"KAPALI ORTAMLARDA VAKİT GEÇİRENLER SIK GRİP GEÇİREBİLİR"

Uzm. Dr. Tuğba Kızılok Erdoğan, "Kalabalık ve kapalı ortamlarda vakit geçirenler sık grip geçirebilir. Erişkinler yılda 2-4 kez, çocuklarda 6-8 kez geçirmek normal sayılabilir. Erişkinlerde yılda 5-6 kez grip oluyorsa, hastalık bitmeden tekrar başlıyorsa, uzun sürüyorsa ve ağır seyrediyorsa ve eşlik eden açıklanmayan kilo kaybı gece terlemeleri, lenf bezlerinde büyüme, aşırı halsizlik varsa mutlaka araştırılmalıdır" mesajını verdi.

