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Haberler Galeri Vücudunuzdaki değişime inanamayacaksınız! Her sabah bir kaşık tüketirseniz...

Vücudunuzdaki değişime inanamayacaksınız! Her sabah bir kaşık tüketirseniz...

Sofralarımızın olmazsa olmazı zeytinyağının faydaları nelerdir? Başta sindirim sistemi, metabolizma, cilt ve kemik sağlığına olan faydalarının yanı sıra kansere yakalanma riskini de azalttığı bilinen güçlü bir antioksidan kaynağı olan zeyinyağı karaciğerinizi temizlemeye de yardımcı olur. Uzmanların tavsiyesi her sabah bir kaşık tüketilmesi yönünde. İşte sıvı altına dair merak edilen her şey ve daha fazlası...

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 10:21 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 10:21
Vücudunuzdaki değişime inanamayacaksınız! Her sabah bir kaşık tüketirseniz...

ZEYTİNYAĞI İÇMEK SAĞLIK İÇİN NEDEN FAYDALI?

Şifalı etkileri ile bilinen zeytinyağının faydaları son zamanlarda sıklıkla gündeme geliyor. Sağlıklı yağlar kategorisinde yer alan zeytinyağı, hem cilt hem de genel vücut sağlığımız açısından son derece faydalı. Halk arasında sıvı altın adıyla da bilinen bu yağı yemeklerinizde kullanabilir ya da içebilirsiniz.

Zeytinyağını içecekseniz, özellikle sabah kahvaltısında, birkaç yemek kaşığı kadar içmenizi tavsiye ederiz. Akşam zeytinyağı içmek, zararlı değildir; ancak uzmanlar genellikle sabahları içilmesini öneriyor.

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Vücudunuzdaki değişime inanamayacaksınız! Her sabah bir kaşık tüketirseniz...

ZEYTİNYAĞI İÇMENİN KANITLANMIŞ 10 FAYDASI

Metabolizmayı Hızlandırır
İltihabı Önler ve Azaltır
Kalp Dostudur
Kötü Kolesterolü Düşürür
Sindirim Sistemini İyileştirir
Kansere Yakalanma Riskini Azaltır
Hücre Duvarını Güçlendirir
Karaciğeri Temizler
Kemikleri Güçlendirir
Cilt Sağlığını Korur

Vücudunuzdaki değişime inanamayacaksınız! Her sabah bir kaşık tüketirseniz...

"Zeytinyağı içmek faydalı mı" sorusu sıklıkla soruluyor. Zeytinyağı, tekli doymamış yağlar bakımından zengin bir besindir. Ayrıca bol miktarda antioksidan, polifenoller ve oleik asit içerir. Tüm bu bileşenler zeytinyağını sağlıklı bir yağ yapmaktadır.

Zeytinyağı başta kalp ve damar rahatsızlıkları olmak üzere birçok hastalığa iyi gelir. İşte zeytinyağının mucizevi faydaları…

Vücudunuzdaki değişime inanamayacaksınız! Her sabah bir kaşık tüketirseniz...

1) METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

"Zeytinyağı içmek zayıflatır mı" diye merak edenler için hemen açıklayalım.
Zeytinyağı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde metabolizmayı hızlandırır.
Bu sayede kilo vermeye yardımcıdır.
Diyet yapıyor ya da kilonuzu korumak istiyorsanız, salata ve yemeklerinizde zeytinyağı kullanmanızı öneririz.

Vücudunuzdaki değişime inanamayacaksınız! Her sabah bir kaşık tüketirseniz...

2) İLTİHABI ÖNLER VE AZALTIR

Zeytinyağı içerisindeki fenoller sayesinde antienflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.
Bu sayede vücuttaki bakterilerin çoğalmasını önler.
İltihaba neden olan faktörleri ortadan kaldırır.
Vücuttaki mevcut iltihabı azaltır.

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