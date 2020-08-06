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Haberler Galeri Vücuttaki iltihap nasıl atılır? Bu besin vücuttaki tüm iltihabı kurutuyor!

Vücuttaki iltihap nasıl atılır? Bu besin vücuttaki tüm iltihabı kurutuyor!

Vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin azalması ile birlikte vücut iltihaplara karşı korunmasız bir hale gelir. İltihap oluşması birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen bir sağlık sorunudur. Vücutta uzun süre devam eden iltihaplanmalar ise diyabet, kalp hastalığı, depresyon ve kanser gibi ciddi hastalıkların riskini arttırır. İltihap söktürücü bitkiler günümüzde çoğu uzman tarafından önerilen iltihap kurutucu yöntemler olarak bilinmektedir. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, iltihaba karşı en etkili besinlerden biri de her gün karbonat içmek zamanla kronik iltihaplanmaları azaltmaya, bu hastalıklara yakalanma olasılığını azaltmaya yardımcı olur. İşte başta karbonat olmak üzere besinlerin iltihaplar üzerindeki etkisi...

Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2020 Perşembe 16:38
Vücuttaki iltihap nasıl atılır? Bu besin vücuttaki tüm iltihabı kurutuyor!

Küçük iltihaplanmalar aslında sağlığa zararlı değildir. Vücudunuzun yaralanma, hastalık veya enfeksiyon sonrası iyileşmesine yardımcı olan doğal bir süreçtir. Ancak stres, hareketsiz yaşam, aşırı kilo ve kötü beslenme vücuttaki iltihaplanmaları arttırarak sağlık sorunlarına sebep olabilir.

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Vücuttaki iltihap nasıl atılır? Bu besin vücuttaki tüm iltihabı kurutuyor!

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre her gün karbonat içmek bu iltihaplanmalarla mücadele etmenin ucuz ve pratik bir yoludur.

Bağışıklık sisteminde hayati bir rol oynayan dalağınız potansiyel tehlike içeren bir bakteri veya virüs tespit ettiğinde bunlarla savaşmak için beyaz kan hücrelerini serbest bırakır. Bu beyaz kan hücrelerinin işlevi vücudun doğal iyileşme sürecini desteklemek için iltihaplara sebep olmaktır.

Vücuttaki iltihap nasıl atılır? Bu besin vücuttaki tüm iltihabı kurutuyor!

Karbonat içmek dalağınıza her şeyin iyi olduğunu ve beyaz kan hücrelerini serbest bırakmaya ihtiyaç olmadığını belirten kimyasal ve fiziksel reaksiyonlar başlatır. Yapılan araştırmada 2 hafta boyunca suya karbonat ekleyerek içenlerin iltihaplanmaya sebep olan beyaz kan hücrelerinde düşüş, iltihaplanmayı azaltan kan hücrelerinde artış görüldü.

Vücuttaki iltihap nasıl atılır? Bu besin vücuttaki tüm iltihabı kurutuyor!

T hücreleri olarak bilinen bir başka beyaz kan hücresi, kendi vücut dokularınıza saldırmasını önlemek için bağışıklık sisteminizi düzenlemeye yardımcı olur. T hücreleri düzgün çalışmadığında astım, diyabet, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları yaşanır. Yapılan araştırmada her gün az miktarda karbonat içmenin T hücrelerinin sağlıklı işlemesine destek olduğu görülmüştür.

Vücuttaki iltihap nasıl atılır? Bu besin vücuttaki tüm iltihabı kurutuyor!

Araştırmacılar her gün 1 bardak su içine yarım çay kaşığı karbonat ekleyerek içmeyi öneriyor. Ancak yemeklerden önce mi sonra mı içilmesi konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söylüyorlar.

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