Yağmur suyunun sırlarını keşfedin! Yağmur suyu nelere iyi gelir?

Yağmur suyu ile saçınızı yıkamadan önce normal şampuanla temizlemek, saçı kir ve yağlardan arındırır. Daha sonra, yağmur suyunu bir şişeye dökün ve saçınızı bu su ile durulayın. Bu, saçın daha canlı görünmesini ve yumuşaklık kazanmasını sağlar. Yağmur suyu, saç telinin pH dengesini koruyarak, saçın elektriklenmesini azaltabilir.