Yağmurla gelen ağrı: Romatizma şikayetleri neden artıyor?

Şenel, hastalık belirtisi gösterenlerden bir kısmının romatolojiye gitmesi gerektiğinin farkına vardığını ya da bir hekim tarafından yönlendirildiğini dile getirerek "Spesifik hastalıklar olduğu için öncelikle mutlaka bir iç hastalıkları ya da fizik tedavi uzmanının değerlendirip gerçekten romatolojik hastalıktan şüpheleniliyorsa ön tanıyla sevk etmeleri bizim daha efektif çalışmamız anlamına geliyor." diye konuştu.



Romatizmal hastalıkların sadece eklem hastalığı olmadığını; kalp, beyin, göz, deri, kıkırdak, iç organlar, bağırsak, böbrek, karaciğer, kan hücreleri ve kemik iliği de dahil birçok organı olumsuz etkileyebildiğini anlatan Şenel, "Vücudun nasıl bir alerjik tepkisi varsa romatizma da böyle bir tepki aslında. Bunu tetikleyen bazen sigara, bazen viral enfeksiyon, bazen de mevsim geçişleri olur. İmmün sistemin romatizmal bir tepki vermesi ve bu tepkinin kronikleşmesiyle alakalı." ifadelerini kullandı.