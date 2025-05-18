Yapay zeka diyetlerine dikkat! O hastalıklara yol açıyor

Uzm. Dyt. Pirçek, 5 adımda güvenli diyet için dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:

"Kan tahlilleri, tiroid fonksiyon testleri, B12 ve D vitamini düzeyleri gibi sağlık göstergeleri diyetin temelini oluşturur.

"Her bireyin metabolizması, aktivite seviyesi ve sağlık geçmişi farklıdır. 'Herkese uygun diyet' olmaz.

"Sağlıklı kilo kaybı haftada ortalama 0,5 - 1 kg'dır. Daha fazlası kas kaybı, su kaybı veya metabolik stres demektir.

"Vitamin veya bitkisel destekler bilinçsiz kullanıldığında ciddi yan etkilere yol açabilir.

"Gerçek bir beslenme planı, hayatınıza entegre edebileceğiniz kadar esnek ve sürdürülebilir olmalıdır. Geçici çözümler yerine kalıcı alışkanlıklar hedeflenmelidir."