Yeşil muzun şaşırtıcı faydaları! Sindirimde bağışıklığa sağlık desteği

Yeşil muz sarı muzdan daha serttir. Dokuları bazen mumsu olarak tanımlanır. Muz zamanla olgunlaşmaya başladığında içerisinde bulunan nişasta şekere dönüşür. Bu durum da bazı bireylere tüketim kısıtlaması getirebilir.

Yeşil muzun içinde bulunan nişasta dirençli nişastadır. Bu nedenle 'diyet lifi' olarak da anlandırılabilir. Nişasta, sindirim sistemi tarafından yavaşça sindirildiği için uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.