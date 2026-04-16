Zayıflama iğnesi nedir, ne içerir? Uzmanlardan kritik uyarı: Sihirli değnek değil!

Kilo vermek isteyenlerin son dönemde en çok merak ettiği zayıflama iğneleri hakkında bilinmesi gerekenler netleşti. Uzmanlar, bu yöntemlerin içeriğinde iştahı baskılayan ve tokluk hissini artıran özel etken maddeler bulunduğunu belirtirken, bilinçsiz kullanımın ciddi sağlık risklerine yol açabileceğine dikkat çekiyor. "Sihirli çözüm" olarak görülen bu iğnelerin tek başına yeterli olmadığı, sağlıklı ve kalıcı kilo kaybı için mutlaka dengeli beslenme, yeterli protein alımı ve sürdürülebilir yaşam tarzı değişiklikleriyle desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 16 Nisan 2026 14:11








