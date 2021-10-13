  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Zeytinyağı tüketenler dikkat! Günde 3 kaşıktan fazlası...

Zeytinyağı tüketenler dikkat! Günde 3 kaşıktan fazlası...

Son zamanlarda tüketilen hazır gıdaların insan sağlığına verdiği zararlar gün yüzüne çıktıkça sağlıklı beslenme ve sağlık gıdalara yönelim her geçen gün artıyor. Ancak sağlıklı beslenme, sadece bir farkındalık meselesidir. Ne yazık ki gıda endüstrisi bazen gerçekten abur cubur olan şeylere yanıltıcı reklamlar ve etiketler koyarak neyin sağlıklı neyin sağlıksız olduğunu anlamamızı zorlaştırabiliyor. İşte sağlıklı oldukları iddia edilen ancak sağlığınız için sanıldığı kadar da faydalı olmayan o besinler...

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 15:53
Zeytinyağı tüketenler dikkat! Günde 3 kaşıktan fazlası...
Zeytinyağı tüketenler dikkat! Günde 3 kaşıktan fazlası...

Süt

Çok fazla süt ve süt ürünleri tüketmek sağlımız için sanıldığı kadar faydalı değil! Süt, emilebilir kalsiyum ve D vitamini içermesine rağmen çok fazla tükettiğinizde bir gün içinde alınması gerekenden daha fazla kalori alabilirsiniz. Bu nedenle mevcut diyetinizi düşünün ve buna göre tüketilecek süt miktarına karar verin. Sütten kalori almadan diyetinizi zenginleştirmenize yardımcı olabilecek başka D vitamini, protein ve kalsiyum kaynakları olduğunu da unutmayın.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Zeytinyağı tüketenler dikkat! Günde 3 kaşıktan fazlası...
Zeytinyağı tüketenler dikkat! Günde 3 kaşıktan fazlası...

Tam tahıllı ekmek

Dilimlenmiş beyaz ekmek, dilim başına 3 grama kadar şeker içerir ancak tam buğday ekmeği yapılırken unun acılığını maskelemek için daha da fazla şeker kullanılabilir. Elbette beslenmenizden ekmeği tamamıyla çıkarmayın ancak kaliteli tam buğday ekmekleri yapan yerleri keşfetmekte fayda var.

Zeytinyağı tüketenler dikkat! Günde 3 kaşıktan fazlası...
Zeytinyağı tüketenler dikkat! Günde 3 kaşıktan fazlası...

Çiftlik somonu

Somon, sağlıklı yağlar ve omega 3 için mükemmel bir kaynaktır. Ancak çiftlik somonu insan sağlığına zarar veren kimyasallar da içerebilir! Her ne kadar pek çok ülkede balık çiftlikleri yem ve böcek ilacı kontrolüne tabii olsa da artan talepler doğrultusunda çiftliklerde daha fazla üretime geçildi ve bu da deniz bitleri için elverişli bir ortam yarattı. Bitlerle mücadele etmek içinse balık çiftçileri kimyasal kullanımını artırmak zorunda kaldı. Elbette somon yemekten vazgeçmeyin ancak aldığınız ürünün menşesini de mutlaka kontrol edin.

Zeytinyağı tüketenler dikkat! Günde 3 kaşıktan fazlası...
Zeytinyağı tüketenler dikkat! Günde 3 kaşıktan fazlası...

Meyve suları

Gıda endüstrisi uzun zamandır meyvelere sağlıklı bir alternatif olarak meyve suları ve smoothie'leri sunuyor. Ancak bu seçenekler ne vitamin ne de enerji verme anlamında daha sağlıklı. Meyve suyu içmekten hoşlanıyorsanız evde de bunu kendiniz için hazırlayabilirsiniz ancak normalde bu seçeneğin, meyveyi yemekten çok daha fazla şeker içerdiğini unutmayın!

Zeytinyağı tüketenler dikkat! Günde 3 kaşıktan fazlası...
Zeytinyağı tüketenler dikkat! Günde 3 kaşıktan fazlası...

Ton balığı

Geçen günlerde İspanyol uzmanlar, 10 yaşın altındaki çocuklar ve hamile kadınların ton balığı tüketmemesini önerdi. Bu uyarının sebebi, ton balığı içerisindeki sinir, sindirim veya bağışıklık hastalıklarına neden olabilecek toksik bir metal olan yüksek cıva seviyelerinden kaynaklıydı. Bu nedenle siz siz olun sınırlı ölçüde tüketmeye dikkat edin ve yediğiniz ton balığının ne derece doğal olduğuna emin olun.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Kilo vermek isteyenler dikkat! Limon diyetiyle ayda 10 kilo vermek mümkün...
Kilo vermek isteyenler dikkat! Limon diyetiyle ayda 10 kilo vermek mümkün...