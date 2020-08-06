Zeytinyağın bilinmeyen zararı! Günde 3 kaşıktan fazla tüketirseniz…

Son yıllarda tüketilen hazır gıdaların insan sağlığına verdiği zararlar gün yüzüne çıktıkça sağlıklı beslenme ve sağlık gıdalara yönelim her geçen gün artıyor. Ancak sağlıklı beslenme, sadece bir farkındalık meselesidir. Ne yazık ki gıda endüstrisi bazen gerçekten abur cubur olan şeylere yanıltıcı reklamlar ve etiketler koyarak neyin sağlıklı neyin sağlıksız olduğunu anlamamızı zorlaştırabiliyor. İşte sağlıklı oldukları iddia edilen ancak sağlığınız için sanıldığı kadar da faydalı olmayan o besinler...