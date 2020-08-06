Zeytinyağın bilinmeyen zararı! Günde 3 kaşıktan fazla tüketirseniz…

Çiftlik somonu

Somon, sağlıklı yağlar ve omega 3 için mükemmel bir kaynaktır. Ancak çiftlik somonu insan sağlığına zarar veren kimyasallar da içerebilir! Her ne kadar pek çok ülkede balık çiftlikleri yem ve böcek ilacı kontrolüne tabii olsa da artan talepler doğrultusunda çiftliklerde daha fazla üretime geçildi ve bu da deniz bitleri için elverişli bir ortam yarattı. Bitlerle mücadele etmek içinse balık çiftçileri kimyasal kullanımını artırmak zorunda kaldı. Elbette somon yemekten vazgeçmeyin ancak aldığınız ürünün menşesini de mutlaka kontrol edin.