Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı neye iyi gelir?

Zeytinyağının sağlığa yararları arasında kolon ve meme kanseri, diyabet, kalp problemleri, artrit ve yüksek kolesterol tedavisi sayılabilir. Ayrıca kilo kaybına yardımcı olur, metabolizmayı iyileştirir, sindirimi ve yaşlanmayı önler. Birçok mutfak preparatları için temel bir maddedir ve aynı zamanda çeşitli tıbbi amaçlara hizmet eder. Zeytinyağının pek çok faydası bulunuyor. İşte bazıları...