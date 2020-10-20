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Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı neye iyi gelir?

Zeytinyağının sağlığa yararları arasında kolon ve meme kanseri, diyabet, kalp problemleri, artrit ve yüksek kolesterol tedavisi sayılabilir. Ayrıca kilo kaybına yardımcı olur, metabolizmayı iyileştirir, sindirimi ve yaşlanmayı önler...

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 09:57
Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı neye iyi gelir?

Zeytinyağının sağlığa yararları arasında kolon ve meme kanseri, diyabet, kalp problemleri, artrit ve yüksek kolesterol tedavisi sayılabilir. Ayrıca kilo kaybına yardımcı olur, metabolizmayı iyileştirir, sindirimi ve yaşlanmayı önler. Birçok mutfak preparatları için temel bir maddedir ve aynı zamanda çeşitli tıbbi amaçlara hizmet eder. Zeytinyağının pek çok faydası bulunuyor. İşte bazıları...

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Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı neye iyi gelir?

Kilo kaybı

Tıp uzmanları, zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağlardan kilo almanın çok zor olduğunu açıklamışlardır. Zeytinyağı üzerinde yapılan araştırmalar, kilo kaybı için kullanılmasında olumlu sonuçları olduğunu ortaya koymuştur.

Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı neye iyi gelir?

Metabolizmayı artırır

Zeytinyağı çocuklarda metabolizmayı, kemik yapısını ve beyin gelişimini hızlandırır. Yaşlı insanlar için çok faydalı olan mükemmel bir E vitamini kaynağıdır.

Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı neye iyi gelir?

Sindirime yardımcıdır

Zeytinyağının sindirim sürecine yardımcı olduğu bilinmektedir. Sindirim sistemini temizlemek ve bağırsak hareketlerini iyileştirmek için tıbbi bir yağ olarak kullanılır.

Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı neye iyi gelir?

Cilt sağlığını korur

Zeytinyağı yüksek oranda E vitamini içerir ve bu vitamin cildi güneş ışınları, rüzgar gibi dış etkenlerden korur. Ayrıca zeytinyağı son derece iyi bir nemlendiricidir. İçeriğindeki E vitamini ile cildi iltihaplanmadan, akneden, gül hastalığından ve cilt kanserinden korur. Topuk çatlamalarının tedavisinde harici olarak kullanılabilir. Saç sağlığı için de çok faydalıdır.

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