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Bakan Kasapoğlu ve İzmir milletvekili Binali Yıldırım İzmir'de yapımı süren statları inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Dünya ile rekabet edebilecek, tam donanımlı tesislerimiz var. Hamdolsun bu tesisleşmeyi spordaki başarıyla daha yukarılara taşıyarak taçlandırıyoruz" ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da Göztepe'nin önce Süper Lig'e, şimdi de evine döndüğüne dikkati çekti.

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2019 Perşembe 15:20
Bakan Kasapoğlu ve İzmir milletvekili Binali Yıldırım İzmir'de yapımı süren statları inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Dünya ile rekabet edebilecek, tam donanımlı tesislerimiz var. Hamdolsun bu tesisleşmeyi spordaki başarıyla daha yukarılara taşıyarak taçlandırıyoruz." dedi.

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Bakan Kasapoğlu ve İzmir milletvekili Binali Yıldırım İzmir'de yapımı süren statları inceledi

Kasapoğlu, İzmir'de yapımı devam eden Alsancak Stadı ile Göztepe'nin stadı olan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu, durumları hakkında bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu ve İzmir milletvekili Binali Yıldırım İzmir'de yapımı süren statları inceledi

Kasapoğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile AK Parti İzmir Milletvekilleri Binali Yıldırım, Alpay Özalan, Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı da eşlik etti.

Bakan Kasapoğlu ve İzmir milletvekili Binali Yıldırım İzmir'de yapımı süren statları inceledi

Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, 2002'den bu yana pek çok alanda olduğu gibi sporda da önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu ve İzmir milletvekili Binali Yıldırım İzmir'de yapımı süren statları inceledi

Futbol dışındaki branşlarda da birçok tesisin Türkiye'ye kazandırıldığını belirten Kasapoğlu, "Dünya ile rekabet edebilecek, tam donanımlı tesislerimiz var. Hamdolsun bu tesisleşmeyi spordaki başarıyla daha yukarılara taşıyarak taçlandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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