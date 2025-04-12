Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda gergin anlar: Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat tartıştı! "Utanmaz adam!"
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2025 yılı 1. Divan Toplantısına, eski başkan Hasan Arat da katıldı. Toplantının başlamasına dakikalar kala Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında bir gerginlik yaşandı. İkili arasında "Utanmaz adam, utanmaz sensin" sesleri yükseldi.
HABER MERKEZİ
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Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı bugün başladı. ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı.
Siyah-beyazlıların eski başkanı Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında toplantı öncesinde gergin anlar yaşandı.
HASAN ARAT'TAN ŞOK TEPKİ
Hasan Arat'ın Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'e "Utanmaz adam!" dediği duyuldu.
Yamantürk ise "Utanmaz sensin terbiyesiz! Hadsiz!" diyerek yanıt verdi.
''MEZARA KADAR KOVALAYACAĞIM''
Daha sonrasında kürsüye çıkan Tevfik Yamantürk, Arat'a göndermede bulundu:
''Çok tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş divanına yakışmayacağı için üzerine pek gitmiyorum ama Beşiktaş divanında kaçıp da gideni sonuna kadar kovalamak da var. İster yanına Polonya cumhurbaşkanını, isterse Katar emirini alsın, onu mezara kadar kovalayacağım."