''MEZARA KADAR KOVALAYACAĞIM''

Daha sonrasında kürsüye çıkan Tevfik Yamantürk, Arat'a göndermede bulundu:



''Çok tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş divanına yakışmayacağı için üzerine pek gitmiyorum ama Beşiktaş divanında kaçıp da gideni sonuna kadar kovalamak da var. İster yanına Polonya cumhurbaşkanını, isterse Katar emirini alsın, onu mezara kadar kovalayacağım."