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Haberler Galeri Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'a kötü haber!

Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'a kötü haber!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş ile mücadelesinde Cimbom, bu maçı da kazanarak zirve yarışında şampiyon olmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımda ülkesinden dönen ve takımın en önemli oyuncularından biri olan yıldız futbolcunun sağlık durumu merak ediliyordu. İşte derbide oynamama ihtimali olan o futbolcu...

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Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray’a kötü haber!

Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak.İlk maçı 2-1 kazanan Cimbom, bu maçı da kazanarak zirve yarışında hata yapmadan şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam etmek istiyor.

TFF'DEN YERLİ HAKEM KARARI

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine yabancı hakem görevlendiren TFF, Beşiktaş- Galatasaray maçını Yasin Kol'un yöneteceğini açıkladı.

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Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray’a kötü haber!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yerli hakem kararına çok sert tepki göstererek Galatasaray'dan bu konuda da destek istediklerini açıkladı.

DURSUN ÖZBEK'TEN DESTEK AÇIKLAMASI

Dursun Özbek, Beşiktaş'ın tepkisine destek verdiklerini ifade ederek "Biz çeşitli defalar Beşiktaş'ın bu talebinin haklı olduğunu ve desteklediğimizi söyledik. Serdal Başkan'ın bugün yaptığı açıklamaların çoğunluğuna imzamı atarım." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray’a kötü haber!

Şampiyonluk yarışında 1 maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önünde olan sarı-kırmızılı takımda yıldız oyuncudan kötü haber geldi.

DAVINSON SANCHEZ FORMA GİYEMEYEBİLİR

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Kolombiya ile Brezilya karşı karşıya gelmişti.

SANCHEZ BİLİNÇ KAYBI YAŞAMIŞTI

Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanhcez, Brezilyalı kaleci Alisson Becker ile ceza sahasında çarpışmış ve kısa süreli bir bilinç kaybı yaşamıştı.

Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray’a kötü haber!

Sağlığı açısından Paraguay maçı kadrosundan çıkarılan ve İstanbul'a geri dönen Davinson Sanchez'in Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu.

OYNAMAMA İHTİMALİ VAR

Davinson Sanchez'in yaşadığı bilinç kaybı sebebiyle Beşiktaş derbisinde oynamama ihtimali var. Sağlık heyeti, yarın Sanchez'in durumunu kontrol edecek. (A Spor-Emre Kaplan)

Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray’a kötü haber!

Davinson Sanchez'in son durumu, beyin cerrahları ve nörologlardan oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecek ve Beşiktaş maçı için net karar verilecek.Kolombiyalı yıldız bu sezon gösterdiği performansla ligin en iyi oyuncuları arasında gösteriliyor.

Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray’a kötü haber!

Bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 32 maça çıkan Sanchez, 4 gol ve 2 asist katkısı yaptı. Yıldız futbolcunun 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray’a kötü haber!

Güncel piyasa değeri de 19 milyon euro...