Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'a kötü haber!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş ile mücadelesinde Cimbom, bu maçı da kazanarak zirve yarışında şampiyon olmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımda ülkesinden dönen ve takımın en önemli oyuncularından biri olan yıldız futbolcunun sağlık durumu merak ediliyordu. İşte derbide oynamama ihtimali olan o futbolcu...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 27 Mart 2025 10:12 Son Güncelleme : 27 Mart 2025 10:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





