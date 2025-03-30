Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Galatasaray'da Gabriel Sara için ayrılık sinyalleri
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, sarı-kırmızılıların gündemdeki ismi Gabriel Sara oldu. Maçta beklenenin çok altında kalan performansıyla dikkat çeken Brezilyalı futbolcu, sahada adeta kayboldu ve sosyal medyada büyük tepki topladı. 25 yaşındaki futbolcunun, yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği iddiaları gündeme gelirken yönetimin, iyi bir teklif gelmesi durumunda Gabriel Sara için ayrılık kararı alabileceği konuşuluyor.
HABER MERKEZİ
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, namağlup ünvanını kaybetti. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, 23. dakikada Rafa Silva'nın golüyle 1-0 geriye düştü.
36. dakikada Przemyslaw Frankowski'nin kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla bir kişi eksik kalan Galatasaray, buna rağmen 45. dakikada Lucas Torreira'nın şık golüyle devreyi 1-1 eşitlikle tamamladı.
Ancak, 66. dakikada Gedson Fernandes'in golüne engel olamayarak tekrar geri düştü ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla 27 maçlık namağlup serisi sona eren Galatasaray, 71 puanda kalarak liderlik koltuğundaki yerini korudu.
GABRİEL SARA İÇİN AYRILIK KONUŞULUYOR
Beşiktaş derbisindeki mağlubiyetin ardından Galatasaray'da gözler Brezilyalı oyuncu Gabriel Sara'ya çevrildi. Son dönemde gösterdiği düşük performansla eleştirilen Sara, taraftarların tepkisini çekmişti.
Özellikle ligin ilk bölümündeki etkili oyununu aratan 25 yaşındaki futbolcunun, yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği iddiaları gündeme geldi. Yönetimin, iyi bir teklif gelmesi durumunda Gabriel Sara için ayrılık kararı alabileceği konuşuluyor.