Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Galatasaray'da Gabriel Sara için ayrılık sinyalleri

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, sarı-kırmızılıların gündemdeki ismi Gabriel Sara oldu. Maçta beklenenin çok altında kalan performansıyla dikkat çeken Brezilyalı futbolcu, sahada adeta kayboldu ve sosyal medyada büyük tepki topladı. 25 yaşındaki futbolcunun, yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği iddiaları gündeme gelirken yönetimin, iyi bir teklif gelmesi durumunda Gabriel Sara için ayrılık kararı alabileceği konuşuluyor.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 30 Mart 2025 14:55 Son Güncelleme : 30 Mart 2025 14:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





