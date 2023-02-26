  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Beşiktaş taraftarından depremzede çocuklara destek... Sahaya oyuncak attılar

Beşiktaş taraftarından depremzede çocuklara destek... Sahaya oyuncak attılar

Süper Lig'in 14. haftasının erteleme maçı olan Beşiktaş-Antalyaspor müsabakası oynandı. Kahramanmaraş depreminin gerçekleştiği saate ithafen maçın 4 dakika 17. saniyesinde ise oyun durdu. O andan itibaren Siyah-Beyazlı taraftarlar önemli anlara imza atarak depremzede çocuklara destek olmak için sahaya binlerce peluş oyuncak attı.

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 22:00 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 22:10
Beşiktaş taraftarından depremzede çocuklara destek... Sahaya oyuncak attılar

Süper Lig'de Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan mücadelede siyah beyazlı taraftarlardan depremzede çocuklar için anlamlı destek yapıldı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Beşiktaş taraftarından depremzede çocuklara destek... Sahaya oyuncak attılar

Mücadelenin 04.17'inci dakikası oynanırken siyah-beyazlı taraftarlardan sahaya oyuncak atılarak depremzedelere destek geldi.

Beşiktaş taraftarından depremzede çocuklara destek... Sahaya oyuncak attılar

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Beşiktaş taraftarından depremzede çocuklara destek... Sahaya oyuncak attılar
Beşiktaş taraftarından depremzede çocuklara destek... Sahaya oyuncak attılar
  • SON DAKİKA