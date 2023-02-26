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Beşiktaş taraftarından depremzede çocuklara destek... Sahaya oyuncak attılar

Süper Lig'in 14. haftasının erteleme maçı olan Beşiktaş-Antalyaspor müsabakası oynandı. Kahramanmaraş depreminin gerçekleştiği saate ithafen maçın 4 dakika 17. saniyesinde ise oyun durdu. O andan itibaren Siyah-Beyazlı taraftarlar önemli anlara imza atarak depremzede çocuklara destek olmak için sahaya binlerce peluş oyuncak attı.

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 22:00 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 22:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





