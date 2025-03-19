Bodrum FK Avrupa'ya damga vurdu! İstatistikleri altüst etti

Bodrum Futbol Kulübü, Portekizli teknik adam Jose Morais ile destan yazıyor. İstatistikleri altüst eden Ege temsilcisi 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Morais'in öğrencileri başarılı futbollarıyla Avrupa'ya da damga vurdu. İşte o istatistik...

Giriş Tarihi : 19 Mart 2025 09:35 Son Güncelleme : 19 Mart 2025 09:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





