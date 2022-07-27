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Haberler Galeri Bu akşam gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar ligi Fenerbahçe- Dinamo Kiev Exxen'de izlenir mi? Exxen Şampiyonlar Ligi paketi ne kadar?

Bu akşam gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar ligi Fenerbahçe- Dinamo Kiev Exxen'de izlenir mi? Exxen Şampiyonlar Ligi paketi ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının Exxen üzerinden yayınlanmasının ardından fanatik taraftarlar ve futbolseverler Exxen üyelik fiyatları hakkında araştırma yapmaya başladı. Özellikle Avrupa'da boy gösteren üç büyük takım Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, Exxen'de maç ücretsiz nasıl izlenir? Exxen fiyatı ne kadar, nasıl ve nereden üye olunur? Exxenspor üyelik paketleri ve ücretleri nedir? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen dijital platformda maç paketi üyelik ücretleri belli oldu. Mevcut Exxen üyeleri de Exxen sitesi üzerinden giriş yaparak, ek spor paketi üyeliklerini yukarıdaki fiyatlar üzerinden güncelleyebilecekler. İşte Exxen ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:27 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:41
Bu akşam gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar ligi Fenerbahçe- Dinamo Kiev Exxen’de izlenir mi? Exxen Şampiyonlar Ligi paketi ne kadar?

Exxen platformu UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi maçları dolayısıyla zaman zaman gündeme geliyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen dijital platformda maç paketi 2022 ücretleri belli oldu. Mevcut Exxen üyeleri de Exxen sitesi üzerinden giriş yaparak, ek spor paketi üyeliklerini yukarıdaki fiyatlar üzerinden güncelleyebilecekler.

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Bu akşam gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar ligi Fenerbahçe- Dinamo Kiev Exxen’de izlenir mi? Exxen Şampiyonlar Ligi paketi ne kadar?

EXXEN MAÇ PAKETİ ÜYELİK FİYATLARI 2022 NE KADAR?

Reklamlı Yıllık Paket – 19.60 (Aylık Ücret)
Reklamlı Aylık Paket – 19.90
Reklamsız Yıllık Paket – 24.90 TL (Aylık Ücret)
Reklamsız Aylık Paket – 29.90 TL
Exxen ve Exxen Spor 2022 abonelik fiyatları
Reklamlı Yıllık Paket – 16.60 TL (Aylık Ücret)
Reklamlı Aylık Paket – 59.80 TL
Reklamsız Yıllık Paket – 54.80 TL (Aylık Ücret)
Reklamsız Aylık Paket – 69.80 TL
Exxen eski abonelik fiyatları
Reklamlı Yıllık Paket – 8.32 TL (Aylık Ücret)
Reklamsız Yıllık Paket – 16.66 TL (Aylık Ücret)
Reklamsız Aylık Paket – 19.90 TL
Exxen ve Exxen Spor eski fiyatları
Reklamlı Sezonluk Paket – 34.80 TL (Aylık Ücret)
Reklamsız Sezonluk Paket – 44.80 TL (Aylık Ücret)

Bu akşam gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar ligi Fenerbahçe- Dinamo Kiev Exxen’de izlenir mi? Exxen Şampiyonlar Ligi paketi ne kadar?

EXXEN'DE MAÇ NASIL İZLENİR, NASIL PAKET ALINIR?

EXXEN ile UEFA Süper Lig maçlarını izlemek için öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın. Ana sayfada gördüğünüz "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi yazın.

Sonraki aşamada karşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası girin. Ardından üyelik sözleşmesini de kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.

Bu akşam gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar ligi Fenerbahçe- Dinamo Kiev Exxen’de izlenir mi? Exxen Şampiyonlar Ligi paketi ne kadar?

Sonraki aşamada "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın.

Ardından reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki seçenek arasından istediğinizi seçin. Burada bilmeniz gereken en önemli nokta; EXXENSPOR kampanyası kapsamına girmek için sezonluk paketlerden birini tercih etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla 12 aylık taahhüt vermeyi kabul ediyorsunuz..

Bu akşam gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar ligi Fenerbahçe- Dinamo Kiev Exxen’de izlenir mi? Exxen Şampiyonlar Ligi paketi ne kadar?

EXXEN'DE TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

UEFA maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekiyor. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmuyor. Exxenspor aylık ücreti 34,80 TL'dir.

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