Cimbom’da şampiyonluk öncesi ayrılık sinyali! Victor Osimhen için flaş iddia

OSIMHEN GALATASARAY'DA KALMAYACAK

Romano, yıldız futbolcunun sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Napoli'ye geri döneceğini ancak burada kalmayacağını belirtti. Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcunun 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini toparlamaya çalışsa da İtalyan gazeteciye göre; Osimhen'in, Napoli'den kazandığı yıllık 12 milyon Euro net maaş Premier Lig ekiplerini de zorlayacak durumda.

Bu rakamda indirim yapması halinde İngiltere'de bir kulübe gidebilecek Osimhen'i, Suudi Arabistan'dan isteyenler var. Bir diğer taliplisi ise İtalyan devi Juventus.