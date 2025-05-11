Cimbom’da şampiyonluk öncesi ayrılık sinyali! Victor Osimhen için flaş iddia
Kayserispor karşısında alacağı 1 puanla şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da, Victor Osimhen ile ilgili ayrılık iddiaları gündeme geldi. Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Nijeryalı yıldızla ilgili ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Osimhen'in sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma veda edeceğini duyurdu.
SABAH
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda zorlu deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu.
Zirve yarışında hata yapmayan Cimbom, rakibini Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek puan farkını yeniden 8'e yükseltti.
Galatasaray, önümüzdeki hafta Kayserispor karşısında en az 1 puan alması durumunda üst üste üçüncü ve toplamda 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Şampiyon olması durumunda önümüzdeki Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak sarı-kırmızılı takımda herkesin gözü Victor Osimhen'e çevrilmiş duurmda
Sezon sonunda Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı yıldızın takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor.Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için sarı-kırmızılı taraftarları üzecek bir iddia geldi.
Transfer haberleriyle büyük üne sahip İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Nijeryalı santrfor için önemli bir bilgi paylaştı.
OSIMHEN GALATASARAY'DA KALMAYACAK
Romano, yıldız futbolcunun sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Napoli'ye geri döneceğini ancak burada kalmayacağını belirtti. Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcunun 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini toparlamaya çalışsa da İtalyan gazeteciye göre; Osimhen'in, Napoli'den kazandığı yıllık 12 milyon Euro net maaş Premier Lig ekiplerini de zorlayacak durumda.
Bu rakamda indirim yapması halinde İngiltere'de bir kulübe gidebilecek Osimhen'i, Suudi Arabistan'dan isteyenler var. Bir diğer taliplisi ise İtalyan devi Juventus.