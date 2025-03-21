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Davinson Sanchez herkesin aklını aldı! Korku dolu dakikalar: Bilincini kaybetti...

Brezilya ile Kolombiya arasındaki maçta korku dolu anlar yaşandı. Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez, Brezilya'nın kalecisi Alisson Becker ile çarpıştı. Kafasından darbe alan Sanchez, bir anda yığıldı kaldı. İzleyiciler, tedavi sürecini korku dolu gözlerle izledi.

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Davinson Sanchez herkesin aklını aldı! Korku dolu dakikalar: Bilincini kaybetti...

Güney Amerika CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri müsabakasında Brezilya, Kolombiya ile karşı karşıya geldi. İki takımında mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıktığı karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu.

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Davinson Sanchez herkesin aklını aldı! Korku dolu dakikalar: Bilincini kaybetti...

Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez, Kolombiya'da ilk 11'de sahaya çıktı. Carlos Cuesta ise yedekler arasında yer aldı.

Davinson Sanchez herkesin aklını aldı! Korku dolu dakikalar: Bilincini kaybetti...

DAVSİNSON YIĞILDI KALDI

İkinci yarıda Kolombiya'nın korner kullandığı bir pozisyonda korku dolu anlar yaşandı. Hava toğuna çıkan Sanchez, Brezilya kalecisi Alisson Becker ile çarpıştı. Kafa kafaya çarpışan iki futbolcu da yerde kaldı. Davinson'un bir anda yığılıp kalması arkadaşlarını da panikletti. Sağlık ekipleri sahaya girerek hızla müdahale ederken, Sanchez, sedye ile kenara alındı.

Davinson Sanchez herkesin aklını aldı! Korku dolu dakikalar: Bilincini kaybetti...

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan 28 yaşındaki stopere sağlık ekipleri saha kenarında müdahalede bulundu.

Davinson Sanchez herkesin aklını aldı! Korku dolu dakikalar: Bilincini kaybetti...

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sanchez riske edilmeyerek kenara alındı. Sanchez'in yerine Galatasaray'ın yeni transferi Cuesta girdi. Sanchez, oyuna devam etmek istediğini söyleyerek teknik direktörüne tepki gösterdi.

Davinson Sanchez herkesin aklını aldı! Korku dolu dakikalar: Bilincini kaybetti...

BREZİLYA 90+9'DA KAZANDI

Müsabakayı ise Brezilya, 90+9'da Vinicius Junior'un kaydettiği golle 2-1 kazandı. Sambacıların ilk golünü ise 6. dakikada Raphinha kaydederken, Kolombiya'nın tek golü 41. dakikada Luis Diaz'dan geldi.

Davinson Sanchez herkesin aklını aldı! Korku dolu dakikalar: Bilincini kaybetti...

Bu sonuçla Brezilya 21 puanla 2. sıraya yerleşti, Kolombiya ise 19 puanla 6. sırada kaldı.