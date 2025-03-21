Davinson Sanchez herkesin aklını aldı! Korku dolu dakikalar: Bilincini kaybetti...

DAVSİNSON YIĞILDI KALDI

İkinci yarıda Kolombiya'nın korner kullandığı bir pozisyonda korku dolu anlar yaşandı. Hava toğuna çıkan Sanchez, Brezilya kalecisi Alisson Becker ile çarpıştı. Kafa kafaya çarpışan iki futbolcu da yerde kaldı. Davinson'un bir anda yığılıp kalması arkadaşlarını da panikletti. Sağlık ekipleri sahaya girerek hızla müdahale ederken, Sanchez, sedye ile kenara alındı.