Dünya Kupası tarihine damga vuran anlar! İşte unutulmaz kareler

Futbolun zirvesi olarak kabul edilen Dünya Kupası, yalnızca şampiyonluklarla değil, hafızalara kazınan unutulmaz anlarla da tarihe geçiyor. Efsane goller ve duygusal hikayeler milyonları ekran başına kilitledi. İşte futbolseverlerin hafızasından silinmeyen o anlar…

Diego Maradona – Tanrı'nın Eli (1986)
Futbol tarihinin en ikonik anlarından biri

Zinedine Zidane'ın Kafa Atışı (2006)
Final maçında gelen kırmızı kart, kariyerinin en şaşırtıcı anıydı.

Türkiye Milli Futbol Takımı'ndan Tarihi Başarı (2002)

Türkiye, turnuvayı 3. sırada tamamlayarak tarih yazdı.

Brezilya Millî Futbol Takımı'nın 7-1'lik Şoku (2014)
Almanya karşısında alınan ağır yenilgi futbol tarihine geçti.

LİONEL MESSİ KUPAYA UZANIYOR (2022)
Yıllarca beklenen zafer, kariyerini taçlandırdı.

Suarez'in Elle Kurtarışı (2010)
Uruguaylı Luis Suarez'in son dakikada topu elle çıkararak takımını kurtarması, turnuvanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

David Beckham'ın Kırmızı Kartı (1998)
Arjantin maçında gördüğü kırmızı kart, İngiltere'de büyük tartışmalara yol açtı.

James Rodríguez'in Turnuvaya Damga Vuran Golü (2014)
Uruguay'a attığı vole golü, turnuvanın en güzel golü seçildi.

İlhan Mansız Altın Golü Attı (2002)
Senegal karşısındaki golle yarı final kapısı açıldı.

Pelé'nin Gözyaşları (1970)
Üçüncü şampiyonluk sonrası yaşadığı duygusal anlar unutulmadı.