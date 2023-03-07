HaberlerGaleriEski Futbolcu Serkan Balcı'dan tepki çeken davranış! Küfürler, el hareketleri...
Eski Futbolcu Serkan Balcı'dan tepki çeken davranış! Küfürler, el hareketleri...
Eski futbolcu Serkan Balcı, gece saatlerinde bir mekandan çıkarken etrafındaki insanlara kabadayılık tasladı. Kız arkadaşıyla görüntülenen Balcı'ya 'Boşanma sebebi' sorulunca çılgına döndü. Gazetecilere el hareketleri savurdu.
Giriş Tarihi: 7 Mart 2023 Salı 09:41Güncelleme Tarihi: 7 Mart 2023 Salı 10:02
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Eski milli futbolcu Serkan Balcı, önceki akşam kız arkadaşlarıyla Kuruçeşme'de eğlendi. Alkolü fazla kaçıran futbolcu kabadayıya dönüştü.