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Haberler Galeri Eski Futbolcu Serkan Balcı'dan tepki çeken davranış! Küfürler, el hareketleri...

Eski Futbolcu Serkan Balcı'dan tepki çeken davranış! Küfürler, el hareketleri...

Eski futbolcu Serkan Balcı, gece saatlerinde bir mekandan çıkarken etrafındaki insanlara kabadayılık tasladı. Kız arkadaşıyla görüntülenen Balcı'ya 'Boşanma sebebi' sorulunca çılgına döndü. Gazetecilere el hareketleri savurdu.

Giriş Tarihi: 7 Mart 2023 Salı 09:41 Güncelleme Tarihi: 7 Mart 2023 Salı 10:02
Eski Futbolcu Serkan Balcı’dan tepki çeken davranış! Küfürler, el hareketleri...

Eski milli futbolcu Serkan Balcı, önceki akşam kız arkadaşlarıyla Kuruçeşme'de eğlendi. Alkolü fazla kaçıran futbolcu kabadayıya dönüştü.

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Eski Futbolcu Serkan Balcı’dan tepki çeken davranış! Küfürler, el hareketleri...

Balcı, çıkışta gazetecileri görünce sinirlendi. "Boşanma sebebiniz eşinizi aldatmanız mıydı?" sorusu karşısında çılgına dönen Balcı, sert çıkıştı.

Eski Futbolcu Serkan Balcı’dan tepki çeken davranış! Küfürler, el hareketleri...

Balcı, "Siz kimsiniz? Beni çekseniz kaç yazar'' diye cevap verdi.

Eski Futbolcu Serkan Balcı’dan tepki çeken davranış! Küfürler, el hareketleri...

Ardından orta parmak işareti yapıp küfürler savurdu.

Eski Futbolcu Serkan Balcı’dan tepki çeken davranış! Küfürler, el hareketleri...

Bu sırada etrafta bulunan birkaç kişi de muhabirleri engellemeye çalıştı.

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