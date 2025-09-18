Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu ve Fenerbahçe cevabı: "Kerem beni aradı..."
Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şimdilerde Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ta görev yapan Fatih Terim katıldığı programda Kerem Aktürkoğlu ile ilgili soruya cevap verdi.
Galatasaray efsanesi Fatih Terim, NTV'de katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, kendisine gelen "Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.
Terim, "Bazen böyle yıllar olur. Bazen olmaz. Ne kadar toplansanız, hepimizin gelir başına. 30-40 sene olmayan var Avrupa'da. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Çünkü sağlıklı düşünmenizi engeller." dedi.
FATİH TERİM'DEN KEREM SÖZLERİ
Ayrıca Terim, sarı kırmızılılarda parlayan Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi hakkında da konuştu.
Tecrübeli teknik adam, "Kerem çok yetenekli bir futbolcu. Onu kazandırdık. Çok yetenekli. Son olaylar belki herkesi gerdi ama teknik açıdan bakınca…" dedi.
"YA İYİ OYNARSA..."
Fatih Terim, "İçeride sirkülasyon yaparsak yanlış yabancıya gitmeyiz. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a vermediğim futbolcu yok. Ben oynatmayı düşünmüyorsam niye gittiğinde ya iyi oynarsa?
"SİRKÜLASYON OLMALI"
Böyle bir düşünce olabilir mi? O da eksiğini gidermek için dışarıya bakacak. 4 Büyükler, 5 Büyükler arasında sirkülasyon olmalı. Benfica bugün Avrupa'nın en iyi takımlardan biri." diye konuştu.
"TERCİHLERE SAYGI DUYMAK LAZIM..."
72 yaşındaki isim, "Yaptığı hareket bir grubu üzdü, bir grubu sevindirdi. Tercihlere saygı duymak lazım. Sonu itibari ile Kerem, Galatasaray'a faydalı oldu mu? Başarılı oldu mu? Bunu kan davası haline getirmemek lazım.
"KEREM BENİ ARADI..."
Beni silmedi mi? Kerem beni aradı. Gençler hata yapacak, biz de laf yapacağız öyle mi? Gençler hata yapacak, biz de yol göstereceğiz. Bu kin, bu düşmanlık bir yerde kendisini makuliyete bırakmalı." ifadelerini kullandı.
AL SHABAB'I ÇALIŞTIRMIŞTI
Deneyimli çalıştırıcı son olarak geçtiğimiz sezon Suudi Pro Lig kulübü Al Shabab'ı çalıştırdıktan sonra haziran ayında görevinden ayrılmıştı.
ARABİSTAN'DA 12 GALİBİYET
Suudi ekibinin başında 23 karşılaşmaya çıkan Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle, 1.74'lük puan ortalaması yakaladı.