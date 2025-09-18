"KEREM BENİ ARADI..."

Beni silmedi mi? Kerem beni aradı. Gençler hata yapacak, biz de laf yapacağız öyle mi? Gençler hata yapacak, biz de yol göstereceğiz. Bu kin, bu düşmanlık bir yerde kendisini makuliyete bırakmalı." ifadelerini kullandı.