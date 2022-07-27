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Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı saat kaçta başlayacak, nasıl ve nereden canlı izlenir?
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı saat kaçta başlayacak, nasıl ve nereden canlı izlenir?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe ve Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Mücadele İstanbul'da Ülker Stadı'nda oynanacak. İlk turu 0-0 beraberlik ile geride bırakan Fenerbahçe 2. Eleme turu için yeniden sahaya çıkacak. Sarı lacivertli taraftarların büyük bir merakla beklediği zorlu mücadeleye dair merak edilenleri bir araya getirdik. Peki, kıyasıya rekabetin yaşanacağı Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 09:30
Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:01
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe, ikinci maç için avantaj sağladı.
Miejski Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 20 dakikada rakip yarı alanda daha fazla göründü. Net olmayan birkaç pozisyonda sonuca gidemeyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.
İkinci yarıya ev sahibi ekip daha etkili başladı. Oyuncu değişiklikleriyle oyun üstünlüğünü yeniden ele alan sarı-lacivertliler, özellikle son 20 dakikalık bölümde rakibini kendi sahasına hapsetti. Bu bölümde bazı önemli pozisyonlar yakalayan ancak bunları golle sonuçlandıramayan Fenerbahçe, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada yapılan koşu ve ısınma hareketlerinin devamında pas çalışıldı.