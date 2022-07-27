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Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı saat kaçta başlayacak, nasıl ve nereden canlı izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe ve Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Mücadele İstanbul'da Ülker Stadı'nda oynanacak. İlk turu 0-0 beraberlik ile geride bırakan Fenerbahçe 2. Eleme turu için yeniden sahaya çıkacak. Sarı lacivertli taraftarların büyük bir merakla beklediği zorlu mücadeleye dair merak edilenleri bir araya getirdik. Peki, kıyasıya rekabetin yaşanacağı Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





