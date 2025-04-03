Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Avrupa basınında: Eşine az rastlanan bir kavga!

"Gergin geçen İstanbul derbisini kaybeden Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Jose Mourinho, Galatasaray teknik adamı Okan Buruk'un burnunu sıktı. Portekizli'nin sonuçtan memnun olmadığı belliydi ve meslektaşının burnunu sıktığı görüldü. Olayın ardından Buruk yere düşüp yüzünü tutarken, iki takım futbolcuları da sahaya koştu. Jose Mourinho da yardımcı antrenörler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı."