Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin kaderi kalecilerin ellerinde

İRFAN CAN, GALATASARAY'A KARŞI 2 DERBİDE OYNADI

İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı 2 derbide forma giydi.



Fenerbahçe'de 3. sezonunu geçiren 26 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı ilk defa 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında 3-0 yenildikleri maçta sahaya çıktı. Son olarak da bu sezon ligin 25. haftasındaki derbide forma giyen İrfan Can, söz konusu maçta gol yemedi.