Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho oyuncularına duygusal konuşma: Mert Hakan Yandaş ağladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maçtan sonra soyunma odasında takıma duygusal bir konuşma yaptı. Mouirinho, oyunculara yaptığı konuşmada "Bazen iyi olan kazanmıyor. Burada ilerisi için çok önemli şeyler kazandık" dedi.
HABER MERKEZİ
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho oyuncularına duygusal konuşma!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers karşısında sahada üstün bir performans sergilemesine rağmen, penaltı atışları sonunda turnuvaya veda etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho oyuncularına duygusal konuşma!
Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun soyunma odasında duygusal bir konuşma yaptı. Portekizli teknik direktör oyuncularını tek tek tebrik etti "Taktiğime harfiyen uydunuz. Ancak futbol böyle bir şey. Bazen iyi olan kazanmıyor. Burada ilerisi için çok önemli şeyler kazandık" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho oyuncularına duygusal konuşma!
MERT HAKAN YANDAŞ AĞLADI Portekizli çalıştırıcı ardından tüm futbolcuları tek tek sarılıp öptü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho oyuncularına duygusal konuşma!
Mourinho, "Hepinizle gurur duyuyorum. Siz de kendinizle gurur duyun" sözlerini sarf ettikten sonra soyunma odasında alkış tufanı koptu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho oyuncularına duygusal konuşma!
Son penaltıyı kaçıran Mert Hakan Yandaş'ın da soyunma odasında çok üzgün olduğu ve gözyaşlarına hakim olamadığı bildirildi.