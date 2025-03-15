Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho oyuncularına duygusal konuşma: Mert Hakan Yandaş ağladı

Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun soyunma odasında duygusal bir konuşma yaptı. Portekizli teknik direktör oyuncularını tek tek tebrik etti "Taktiğime harfiyen uydunuz. Ancak futbol böyle bir şey. Bazen iyi olan kazanmıyor. Burada ilerisi için çok önemli şeyler kazandık" dedi.