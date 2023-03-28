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Haberler Galeri Fenerbahçe'de derbi öncesi mesai başladı

Fenerbahçe'de derbi öncesi mesai başladı

Fenerbahçe gelecek hafta Beşiktaş ile kritik derbi maçına çıkacak. 2 Nisan Pazar günü oynanacak maç öncesi sarı-lacivertlilerde hazırlıklar başladı.

Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 18:00 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 18:01
Fenerbahçe’de derbi öncesi mesai başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci haftasında 2 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

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Fenerbahçe’de derbi öncesi mesai başladı

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde milli takımlarına giden futbolcuların yokluğunda gerçekleştirilen antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Fenerbahçe’de derbi öncesi mesai başladı

Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü.

Fenerbahçe’de derbi öncesi mesai başladı

İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe’de derbi öncesi mesai başladı

Hazırlıklar süresince yağmur etkisini gösterdi.

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