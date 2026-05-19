Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla kariyerinde bir ilke imza attı.
Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu rekor kırdı!
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla kariyerinde bir ilke imza attı.
KARİYER REKORU
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kariyer rekorunu kırdı.
Milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla kariyerinde en fazla skor katkısı yaptığı sezonu geride bıraktı.
25 GOLE DİREKT ETKİ
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
Kerem Aktürkoğlu, daha önce forma giydiği Galatasaray'da 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 23 gole katkı sağlamıştı.
"PİŞMANLIK YAŞAMAYACAĞIM"
Kerem Aktürkoğlu, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti. Kerem Aktürkoğlu maç sonu röportajında, "Fenerbahçe forması giydiğim için mutlu ve gururluyum. Bir an bile bu formayı giydiğim için pişmanlık yaşamayacağım" ifadelerini kullanmıştı.
27 yaşındaki kanat oyuncusu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından 2026 Dünya Kupası geniş kadrosuna dahil edilmişti.
22.5 MİLYON EUROYA İMZA
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için sezon başında Benfica'ya 22 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödemişti.
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.
27 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.