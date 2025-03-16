Fenerbahçe’de Milan Skriniar’ın geleceği belli oldu

Şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplamda 11 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, bu maçların 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Savunmadaki sağlam duruşu ve tecrübesiyle takımına büyük katkı sağlayan Skriniar, Fenerbahçe'nin en istikrarlı oyuncularından biri oldu.