Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın geleceği belli oldu
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar'ın geleceği ile ilgili önemli bir karar alındı. Sarı-lacivertli ekipte sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplayan yıldız futbolcunun, takımda kalıp kalmayacağı netleşti.
HABER MERKEZİ
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Fenerbahçe, yaz transfer dönemi öncesinde önemli bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, takımda kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar'ın bonservisini almak için Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlamak üzere.
Devre arasında Fransız kulübünden kiralanan Slovak stoper, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sergilediği etkileyici performansla büyük takdir topladı. Hem savunmadaki liderliğiyle hem de savunmanın sağlamlığını artırmasıyla dikkat çeken Skriniar, Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından biri haline geldi. Takımda kalmayı isteyen deneyimli oyuncunun, sarı-lacivertli kulübün planlarında önemli bir yeri bulunuyor.
Şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplamda 11 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, bu maçların 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Savunmadaki sağlam duruşu ve tecrübesiyle takımına büyük katkı sağlayan Skriniar, Fenerbahçe'nin en istikrarlı oyuncularından biri oldu.
Fenerbahçe yönetimi, Skriniar için Paris Saint-Germain'e 10 milyon euro teklif etmeyi planlıyor. Ayrıca, Slovak oyuncuyla 3+1 yıllık bir sözleşme imzalanması hedefleniyor.
Piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan Skriniar, hem Fenerbahçe'nin savunma hattı hem de genel performansı açısından önemli bir kazanç olacak. Yönetim, kısa süre içinde Fransız kulübüyle resmi temasları başlatmayı planlıyor.