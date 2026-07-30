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Haberler Galeri Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda: Yıldız oyuncu için son karar bekleniyor

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda: Yıldız oyuncu için son karar bekleniyor

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması ve transfer çalışmaları sürerken, takımın yıldız oyuncusunun ayrılığına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

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Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kapıda: Yıldız oyuncu için son karar bekleniyor

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer ve kadro planlama çalışmaları devam ediyor.

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Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kapıda: Yıldız oyuncu için son karar bekleniyor

Sarı-lacivertlilerde, yıldız futbolcunun ayrılmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kapıda: Yıldız oyuncu için son karar bekleniyor

Tecrübeli futbolcunun menajerinin, İstanbul'da olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kapıda: Yıldız oyuncu için son karar bekleniyor

FRED VEDA EDEBİLİR

ESPN'in haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Fred'in ayrılığının yakın olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kapıda: Yıldız oyuncu için son karar bekleniyor

Brezilyalı orta sahanın, Atletico Mineiro ile her konuda anlaşma sağladığı vurgulandı.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kapıda: Yıldız oyuncu için son karar bekleniyor

Atletico Mineiro'nun Fred için ciddi bir bonservis ödemeyi düşünmediği ifade edildi.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kapıda: Yıldız oyuncu için son karar bekleniyor

MENAJERİ TÜRKİYE'YE GELDİ

Fred'in menajerinin yaklaşık 2 haftadır Türkiye'de olduğu ve sözleşme feshi için görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kapıda: Yıldız oyuncu için son karar bekleniyor

Brezilyalı yıldızın geleceği konusunda Aziz Yıldırım'ın belirleyici olacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kapıda: Yıldız oyuncu için son karar bekleniyor

Aziz Yıldırım'ın transfere onay vermesi halinde, Fred'in Fenerbahçe kariyerinin sona ereceği kaydedildi.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kapıda: Yıldız oyuncu için son karar bekleniyor

2 MAÇTA KENARA GELMEDİ

Fred, İsmail Kartal tarafından Gornik Zabrze ile oynanan iki maçta 90 dakika görevlendirildi.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kapıda: Yıldız oyuncu için son karar bekleniyor

Brezilyalı oyuncunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.