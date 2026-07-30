İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer ve kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde, yıldız futbolcunun ayrılmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun menajerinin, İstanbul'da olduğu aktarıldı. FRED VEDA EDEBİLİR ESPN'in haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Fred'in ayrılığının yakın olduğu belirtildi. Brezilyalı orta sahanın, Atletico Mineiro ile her konuda anlaşma sağladığı vurgulandı. Atletico Mineiro'nun Fred için ciddi bir bonservis ödemeyi düşünmediği ifade edildi. MENAJERİ TÜRKİYE'YE GELDİ Fred'in menajerinin yaklaşık 2 haftadır Türkiye'de olduğu ve sözleşme feshi için görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı. Brezilyalı yıldızın geleceği konusunda Aziz Yıldırım'ın belirleyici olacağı belirtildi. Aziz Yıldırım'ın transfere onay vermesi halinde, Fred'in Fenerbahçe kariyerinin sona ereceği kaydedildi. 2 MAÇTA KENARA GELMEDİ Fred, İsmail Kartal tarafından Gornik Zabrze ile oynanan iki maçta 90 dakika görevlendirildi. Brezilyalı oyuncunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.