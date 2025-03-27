Akşam'ın haberine göre, İngiliz basını, Darwin Nunez cephesinde yaşanan gelişmeyi duyurdu. İngiltere'de geniş yer bulan haberde, Liverpool'un oyuncuyla yollarını ayırarak yaz aylarında yeni bir santrfor transferi yapacağı açıklandı. Liverpool'un Uruguaylı futbolcuyu kesin olarak göndermek istediği ve bu sebeple bonservisinde ciddi bir indirime gideceği de belirtildi.