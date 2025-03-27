Fenerbahçe'den transfer bombası! 30 milyon Euro'yu gözden çıkardılar
Fenerbahçe'de gelecek son için çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertliler Liverpool'un yıldızı Darwin Nunez'i renklerine bağlamak için harekete geçti. Transferin, yaklaşık 30 milyon Euro bandında bir rakama bitirilebileceği düşünülüyor.
HABER MERKEZİ
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Fenerbahçe'dem transfer bombası! 30 milyon Euro'yu gözden çıkardılar
Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde son zamanların en büyük transferlerinden birisi gerçekleşebilir.
Sarı lacivertliler, Liverpool'un Uruguaylı dünya yıldızı golcüsü Darwin Nunez için harekete geçti.
Fenerbahçe'dem transfer bombası! 30 milyon Euro'yu gözden çıkardılar
DARWIN NUNEZ BOMBASI Benfica formasıyla büyük bir çıkış yakalayan ve 2022 yazında 85 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'a transfer olan Darwin Nunez, İngiliz ekibinde beklentilerin altında kaldı. Menajer Arne Slot yönetiminde yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Liverpool'da 25 yaşındaki futbolcu gözden çıkarıldı.
Fenerbahçe'dem transfer bombası! 30 milyon Euro'yu gözden çıkardılar
Akşam'ın haberine göre, İngiliz basını, Darwin Nunez cephesinde yaşanan gelişmeyi duyurdu. İngiltere'de geniş yer bulan haberde, Liverpool'un oyuncuyla yollarını ayırarak yaz aylarında yeni bir santrfor transferi yapacağı açıklandı. Liverpool'un Uruguaylı futbolcuyu kesin olarak göndermek istediği ve bu sebeple bonservisinde ciddi bir indirime gideceği de belirtildi.
Fenerbahçe'dem transfer bombası! 30 milyon Euro'yu gözden çıkardılar
SÜPER LİG DEVİ DEVREDE Teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte yeni sezona başlayacak olan Fenerbahçe, yaz aylarının en büyük hedefi olarak da Darwin Nunez'i belirledi.
Fenerbahçe'dem transfer bombası! 30 milyon Euro'yu gözden çıkardılar
Takımın mevcut forvetleri Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşı ve Youssef En-Nesyri için gelen teklifler, sarı lacivertlileri forvet transferine itti. Jose Mourinho'nun da oyuncuyu çok beğenmesi sebebiyle, Fenerbahçe'nin yaz aylarında bu transfer için tüm şartları zorlaması bekleniyor.
Fenerbahçe'dem transfer bombası! 30 milyon Euro'yu gözden çıkardılar
Yaşanan gelişmeler ışığında bu transferin, yaklaşık 30 milyon euro bandında bir rakama bitirilebileceği düşünülüyor.
Liverpool formasıyla bu sezon 40 maça çıkan Darwin Nunez, 7 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.