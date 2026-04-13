Futbol tarihinin en pahalı transferleri | Futbolun en pahalı yıldızları

Futbol dünyasında transfer ücretleri her geçen yıl artarken, bazı imzalar var ki tarihe geçti. İşte dudak uçuklatan bonservis bedelleriyle futbol tarihine geçen o transferler…

Romelu Lukaku

84 milyon euro
Inter Milan'dan Chelsea FC'ye transfer oldu.

Virgil van Dijk

84.5 milyon euro
Southampton'dan Liverpool FC'ye transferiyle savunma rekoru kırdı.

Gonzalo Higuaín

90 milyon euro

Napoli'den Juventus'a transfer oldu.

Harry Kane

100 milyon euro
Tottenham Hotspur'dan Bayern Munich'e transferi büyük ses getirdi.

Eden Hazard

100 milyon euro
Chelsea FC'den Real Madrid'e transfer oldu.

Gareth Bale

101 milyon euro
Tottenham Hotspur'dan Real Madrid'e transferi uzun süre gündem oldu.

Paul Pogba

105 milyon euro
Juventus'tan Manchester United'a transfer olarak döneminin rekorunu kırdı.

Jude Bellingham

103 milyon euro
Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer oldu.

Moisés Caicedo

116 milyon euro
Chelsea FC tarihinin en pahalı transferlerinden biri oldu.

Declan Rice

116 milyon euro
Arsenal FC, West Ham United'dan kadrosuna katt

Ousmane Dembélé

105 milyon euro
Borussia Dortmund'dan FC Barcelona'ya gitti.

Cristiano Ronaldo

117 milyon euro
Real Madrid'den Juventus'a transferi uzun süre gündem oldu.

Jack Grealish

117 milyon euro
Manchester City, Aston Villa'dan transfer etti.

Antoine Griezmann

120 milyon euro
Atlético Madrid'den FC Barcelona'ya transfer oldu.

Enzo Fernández

121 milyon euro
Chelsea FC, Benfica'dan genç yıldızı kadrosuna kattı.

João Félix

126 milyon euro
Benfica'dan Atlético Madrid'e transfer oldu.

Philippe Coutinho

145 milyon euro
Liverpool FC'dan FC Barcelona'ya transferi büyük ses getirdi.

Kylian Mbappé

180 milyon euro
Genç yaşta AS Monaco'dan Paris Saint-Germain'e transfer oldu ve rekor kırdı.

Neymar

222 milyon euro
2017'de Paris Saint-Germain, FC Barcelona'dan transfer ederek tarihin en pahalı imzasını attı.