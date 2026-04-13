Futbol tarihinin en pahalı transferleri | Futbolun en pahalı yıldızları

Romelu Lukaku 84 milyon euro Virgil van Dijk 84.5 milyon euro Gonzalo Higuaín 90 milyon euro Napoli'den Juventus'a transfer oldu. Harry Kane 100 milyon euro Eden Hazard 100 milyon euro Gareth Bale 101 milyon euro Paul Pogba 105 milyon euro Jude Bellingham 103 milyon euro Moisés Caicedo 116 milyon euro Declan Rice 116 milyon euro Ousmane Dembélé 105 milyon euro Cristiano Ronaldo 117 milyon euro Jack Grealish 117 milyon euro Antoine Griezmann 120 milyon euro Enzo Fernández 121 milyon euro João Félix 126 milyon euro Philippe Coutinho 145 milyon euro Kylian Mbappé 180 milyon euro Neymar 222 milyon euro