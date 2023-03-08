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Haberler Galeri Futbolu bırakmıştı... Muğla Marmaris'te depremzedeler için sahaya çıkacak

Futbolu bırakmıştı... Muğla Marmaris'te depremzedeler için sahaya çıkacak

Türk futbolunun yetiştirdiği önemli futbolculardan biri olan ve geçen sene futbol kariyerine nokta koyan Arda Turan, Marmaris'te depremzedelerle birlikte sahaya çıkacak.

Giriş Tarihi: 8 Mart 2023 Çarşamba 16:17 Güncelleme Tarihi: 8 Mart 2023 Çarşamba 16:17
Futbolu bırakmıştı... Muğla Marmaris’te depremzedeler için sahaya çıkacak

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli futbolculardan, Galatasaray ve A Milli Takım'ın yanı sıra yıllarca İspanya'nın dev kulüpleri Barcelona ile Atletico Madrid'de forma giyen Arda Turan, Marmaris'te depremzedelerle birlikte sahaya çıkacak.

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Futbolu bırakmıştı... Muğla Marmaris’te depremzedeler için sahaya çıkacak

Geçen sezon sarı-kırmızılı formayla aktif futbol kariyerine veda eden Arda Turan, aylar sonra ilk kez anlamlı bir organizasyon için yeşil sahalara dönecek.

Futbolu bırakmıştı... Muğla Marmaris’te depremzedeler için sahaya çıkacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki yüzyılın deprem felaketlerinin ardından afetten etkilenen bölgelerimizden gelip Muğla'nın Marmaris ilçesinde misafir edilen gençler ile ilçenin amatör futbol kulüplerinden Marmaris 1923 Spor, özel maçta bir araya gelecek.

Futbolu bırakmıştı... Muğla Marmaris’te depremzedeler için sahaya çıkacak

Marmaris İlçe Stadı'nda 10 Mart Cuma günü saat 18.00'de başlayacak etkinlikte Arda Turan da genç futbolcularla birlikte sahaya çıkacak.

Futbolu bırakmıştı... Muğla Marmaris’te depremzedeler için sahaya çıkacak

Tribün girişleri ücretsiz olan etkinlikte sporseverlerin beraberlerinde getirecekleri top, oyuncak ile spor malzemeleri, depremzede çocuklar için toplanacak.

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