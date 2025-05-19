Galatasaray 5 yıldızlı formaları satışa sundu! İşte yeni logo...

Süper Lig'de açık ara şampiyonluk sayısında önde olan Galatasaray, formasına 5. yıldızı takan ilk takım oldu. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 3, toplamda ise 25. kez şampiyonluk apoletini taktı. Galatasaray 5 yıldızlı yeni logolu formasını da satışa sundu.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 19 Mayıs 2025 13:00 Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 13:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





