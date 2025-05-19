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Haberler Galeri Galatasaray 5 yıldızlı formaları satışa sundu! İşte yeni logo...

Galatasaray 5 yıldızlı formaları satışa sundu! İşte yeni logo...

Süper Lig'de açık ara şampiyonluk sayısında önde olan Galatasaray, formasına 5. yıldızı takan ilk takım oldu. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 3, toplamda ise 25. kez şampiyonluk apoletini taktı. Galatasaray 5 yıldızlı yeni logolu formasını da satışa sundu.

HABER MERKEZİ

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Galatasaray 5 yıldızlı formaları satışa sundu! İşte yeni logo...

Ligde 36. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray, Bellona Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, Kayserili renktaşını 3-0 mağlup ederek son 2 haftasına girilen Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.

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Galatasaray 5 yıldızlı formaları satışa sundu! İşte yeni logo...

Sarı-kırmızılılar, üst üste 3. kez şampiyonluk sevinci yaşarken aynı zamanda 5. yıldızı da takma başarısı gösterdi.

Galatasaray 5 yıldızlı formaları satışa sundu! İşte yeni logo...

4 yıldızlı dönemin sona ermesinin ardından Cimbom'da tüm ürünlerde de değişikliğe gidildi.

Galatasaray 5 yıldızlı formaları satışa sundu! İşte yeni logo...

GS Store'daki ürünlerini güncelleyen Galatasaray, 2024-2025 formalarının da 5 yıldızlı yeni logolu versiyonunu satışa sundu.

Galatasaray 5 yıldızlı formaları satışa sundu! İşte yeni logo...

5. yıldızın yerinin yeni sezon formalarında ise daha farklı konumlanabileceği de belirtiliyor.