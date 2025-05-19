Galatasaray 5 yıldızlı formaları satışa sundu! İşte yeni logo...
Süper Lig'de açık ara şampiyonluk sayısında önde olan Galatasaray, formasına 5. yıldızı takan ilk takım oldu. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 3, toplamda ise 25. kez şampiyonluk apoletini taktı. Galatasaray 5 yıldızlı yeni logolu formasını da satışa sundu.
HABER MERKEZİ
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Ligde 36. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray, Bellona Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, Kayserili renktaşını 3-0 mağlup ederek son 2 haftasına girilen Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.