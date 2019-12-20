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> Galatasaray ile Göztepe 55. randevuda! İşte tüm istatistikler
Galatasaray ile Göztepe 55. randevuda! İşte tüm istatistikler
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 55. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında geride kalan 54 lig maçından 30'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı. İzmir'deki 27 lig maçında Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-8 üstünlüğü bulunuyor. İşte tüm istatistikler...
Giriş Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma 10:44
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 55. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 54 maçtan 30'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 80-36 üstünlüğü bulunuyor.
Geçen sezonki maçlarda Galatasaray, evinde ve deplasmanda 1-0'lık skorlarla galip geldi.
GALATASARAY SON 6 MAÇI KAZANDI
Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 6 maçı da kazanan taraf oldu.