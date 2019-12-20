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Galatasaray ile Göztepe 55. randevuda! İşte tüm istatistikler

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 55. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında geride kalan 54 lig maçından 30'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı. İzmir'deki 27 lig maçında Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-8 üstünlüğü bulunuyor. İşte tüm istatistikler...

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma 10:44
Galatasaray ile Göztepe 55. randevuda! İşte tüm istatistikler

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 55. kez karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray ile Göztepe 55. randevuda! İşte tüm istatistikler

İki takım arasında geride kalan 54 maçtan 30'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Galatasaray ile Göztepe 55. randevuda! İşte tüm istatistikler

Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 80-36 üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray ile Göztepe 55. randevuda! İşte tüm istatistikler

Geçen sezonki maçlarda Galatasaray, evinde ve deplasmanda 1-0'lık skorlarla galip geldi.

Galatasaray ile Göztepe 55. randevuda! İşte tüm istatistikler

GALATASARAY SON 6 MAÇI KAZANDI
Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 6 maçı da kazanan taraf oldu.

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