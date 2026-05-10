Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti! Cimbom kasasını da dolduracak

Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste 4. kez zafere ulaşan sarı-kırmızılı ekip, taraftarına büyük sevinç yaşatırken şampiyonlukla birlikte önemli bir ekonomik kazancın da sahibi oldu. Galatasaray'ın kasasına milyonlarca liralık gelir girmesi bekleniyor. Şampiyonluk kutlamaları sürerken gözler şimdi elde edilecek dev gelirin detaylarına çevrildi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, üst üste 4. zaferini elde etti. Toplamda 26. kez şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı kulüp, önemli bir geliri de kasasına koymayı garantiledi.

İŞTE SARI-KIRMIZILI KULÜBÜN ELDE ETMESİ BEKLENEN OLASI GELİRLER:

SÜPER LİG GELİRLERİ

Ayak bastı parası: Her kulübe verilen katılım bedeliyle 132,2 milyon TL doğrudan kasaya girdi.

Performans primleri: 24 galibiyet ve 5 beraberlikle sarı-kırmızılılar sahada 256 milyon TL'den fazla prim topladı. Kalan 2 maçın kazanılması durumunda bu rakam yaklaşık 20 milyon TL daha artacak.

Şampiyonluk ödülü: Ligi zirvede bitirmenin karşılığı olarak yaklaşık 227,8 milyon TL şampiyonluk primi alınacak.

Şampiyonluk sayısı (yıldız) payı: Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı unvanıyla Galatasaray, geçmişteki her kupası için aldığı payla birlikte yaklaşık 256 milyon TL daha kazanacak.

DEVLER LİGİ GELİRLERİ

Şampiyonluk ipini göğüsleyen Cimbom'a en büyük gelir ise üst üste 2. kez doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nden gelecek.

Katılım bedeli: Galatasaray, Devler Ligi'ne adım attığı anda yaklaşık 18,6 milyon Euro (yaklaşık 700 milyon TL) katılım bedelini cebine koyacak.

Katsayı ve yayın havuzu: Kulüp katsayısı ve yayın haklarından gelecek ek ödemelerle bu miktarın 30 milyon Euro bandını (1 milyar TL'nin üzeri) aşması bekleniyor.

MAĞAZA VE SPONSPOR GELİRLERİ

Galatasaray'da şampiyonluğun ardından kulübün resmi ürünlerinin satıldığı mağazada satışların artması ön görülüyor.

Ayrıca Cimbom'un mevcut sponsorluk anlaşmalarında yer alan şampiyonluk bonuslarının da devreye girmesi bekleniyor.

Böylelikle Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu şampiyonluk gelirinin, 2,5 ile 3 milyar TL arasında bir seviyeye ulaşabilir.

