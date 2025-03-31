Galatasaray Torino’nun kalecisini listesine aldı

Galatasaray, 14 yıllık efsanevi kalecisi Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılacak olmasıyla birlikte, yerine güçlü bir kaleci transferi için çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Muslera'nın yerini alacak ismi ararken, İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen Vanja Milinkovic-Savic'i gündemine aldı.
HABER MERKEZİ
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Galatasaray, 2011 yılından bu yana kaleyi koruyan ve sarı-kırmızılı kulübün efsanesi haline gelen Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Uruguaylı file bekçisinin kariyerini ülkesinde sürdürmesi bekleniyor.
İtalyan basınından AreaNapoli'nin haberine göre, Galatasaray, Napoli'nin de ilgilendiği Sırp kaleci Vanja Milinkovic-Savic için resmi temaslara geçti. Torino ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Milinkovic-Savic'in, yıllık net 700 bin Euro maaş aldığı ve daha yüksek bir teklif alması durumunda transferi kabul edebileceği ifade ediliyor.
Napoli'nin, Alex Meret'in sözleşmesini uzatmasının ardından kaleci rotasını güçlendirme planları yaptığı ancak Galatasaray'ın devreye girmesiyle transferde işinin zorlaştığı belirtildi.
Sırp kalecinin güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak tahmin ediliyor. Galatasaray, Muslera'nın ayrılığı sonrası tecrübeli ve yetenekli bir kaleci arayışını sürdürürken, Milinkovic-Savic'in transferi, sarı-kırmızılı takım için büyük bir adım olabilir.