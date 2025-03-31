Galatasaray Torino’nun kalecisini listesine aldı

İtalyan basınından AreaNapoli'nin haberine göre, Galatasaray, Napoli'nin de ilgilendiği Sırp kaleci Vanja Milinkovic-Savic için resmi temaslara geçti. Torino ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Milinkovic-Savic'in, yıllık net 700 bin Euro maaş aldığı ve daha yüksek bir teklif alması durumunda transferi kabul edebileceği ifade ediliyor.