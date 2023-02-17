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Haberler Galeri Galatasaray transferi duyurdu... Hataysporlu defans oyuncusu Sarı-Kırmızılı ekipte

Galatasaray transferi duyurdu... Hataysporlu defans oyuncusu Sarı-Kırmızılı ekipte

Galatasaray, beklenen transferi açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, Hatayspor'dan Kanadalı defans oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 09:28 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 09:29
Galatasaray transferi duyurdu... Hataysporlu defans oyuncusu Sarı-Kırmızılı ekipte

Galatasaray, ara transfer dönemi bitmeden kadroyu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray transferi duyurdu... Hataysporlu defans oyuncusu Sarı-Kırmızılı ekipte

Sarı-kırmızılılar, deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilen Hatayspor'dan 23 yaşındaki savunma oyuncusu Adekugbe'yi transfer etti.

Galatasaray transferi duyurdu... Hataysporlu defans oyuncusu Sarı-Kırmızılı ekipte

Galatasaray'dan transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe ve Kulübü Hatayspor Kulübü Derneği ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 1.000.000 Euro'dur" denildi.

Galatasaray transferi duyurdu... Hataysporlu defans oyuncusu Sarı-Kırmızılı ekipte

28 yaşındaki sol bek ise sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan duygusal paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray transferi duyurdu... Hataysporlu defans oyuncusu Sarı-Kırmızılı ekipte

"Burada olduğum için çok mutluyum. Hatayspor'a ve Galatasaray'a bana bu fırsatı verdikleri için minnettarım. Fakat tabii ki geçen haftadan beri yaşananların farkındayız. Birçok insanın hayatı bu felaketten etkilendi. Tanıdığım, hepimizin tanıdığı birçok insan ve böyle zamanlarda insanların desteğimize ihtiyacı olduğunun farkında olmak çok önemli."

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