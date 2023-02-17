Galatasaray transferi duyurdu... Hataysporlu defans oyuncusu Sarı-Kırmızılı ekipte

"Burada olduğum için çok mutluyum. Hatayspor'a ve Galatasaray'a bana bu fırsatı verdikleri için minnettarım. Fakat tabii ki geçen haftadan beri yaşananların farkındayız. Birçok insanın hayatı bu felaketten etkilendi. Tanıdığım, hepimizin tanıdığı birçok insan ve böyle zamanlarda insanların desteğimize ihtiyacı olduğunun farkında olmak çok önemli."