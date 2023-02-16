Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketli geçiyor
Süper Lig'de ara transfer dönemi yoğunluğu yaşanıyor. Kuşkusuz bu süreçte gözler lig lideri Galatasaray'ın üzerinde. Sarı Kırmızılılar ara transfer dönemini sessiz sedasız kapatmaya hazırlanıyor. Liderin son hedefi ise Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Papy Djilobodji.
Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 16:43
Sezon başında birçok yıldız ismi kadrosuna katarak adından sıkça söz ettiren Galatasaray, ara transfer dönemini de hareketli geçiriyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Sarı-Kırmızılılar, ilk takviyesini defansa yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Milli futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu olduğu da belirtildi.
Galatasaray, Kaan Ayhan sonrası dünya çapında ses getiren bir transfere daha imza attı.