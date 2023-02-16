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Haberler Galeri Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketli geçiyor

Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketli geçiyor

Süper Lig'de ara transfer dönemi yoğunluğu yaşanıyor. Kuşkusuz bu süreçte gözler lig lideri Galatasaray'ın üzerinde. Sarı Kırmızılılar ara transfer dönemini sessiz sedasız kapatmaya hazırlanıyor. Liderin son hedefi ise Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Papy Djilobodji.

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 16:43
Galatasaray’da ara transfer dönemi hareketli geçiyor

Sezon başında birçok yıldız ismi kadrosuna katarak adından sıkça söz ettiren Galatasaray, ara transfer dönemini de hareketli geçiriyor.

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Galatasaray’da ara transfer dönemi hareketli geçiyor

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Sarı-Kırmızılılar, ilk takviyesini defansa yaptı.

Galatasaray’da ara transfer dönemi hareketli geçiyor

Sarı-kırmızılılar, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray’da ara transfer dönemi hareketli geçiyor

Milli futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu olduğu da belirtildi.

Galatasaray’da ara transfer dönemi hareketli geçiyor

Galatasaray, Kaan Ayhan sonrası dünya çapında ses getiren bir transfere daha imza attı.

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