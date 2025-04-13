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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için İtalyan kulübü devrede

Galatasaray'ın genç yeteneği Barış Alper Yılmaz, hem kulüp hem de A Milli Takım'daki etkileyici performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Son olarak, İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden birinin, genç yıldızı transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların gözde oyuncusu için girişimlerde bulunan kulüp, Barış Alper'i kadrosuna katmak adına görüşmeleri hızlandırmış durumda.

HABER MERKEZİ

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Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz için İtalyan kulübü devrede

Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da genç yetenek Barış Alper Yılmaz'a, özellikle İtalyan futbolunun önde gelen kulüplerinden birinin ilgisi giderek artıyor.

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Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz için İtalyan kulübü devrede

Bu sezon Galatasaray formasıyla 43 resmi maçta 11 gol atıp, 6 asist yapan Barış Alper, performansıyla beğeni topluyor.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz için İtalyan kulübü devrede

Sezon öncesinde EURO 2024'te de A Milli Takım formasıyla öne çıkan 24 yaşındaki futbolcuyu İngiltere ve İtalya'dan takımlar istiyor.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz için İtalyan kulübü devrede

Napoli'nin sezon sonuna kadar Barış Alper'i izleyeceği belirtildi.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz için İtalyan kulübü devrede