Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için İtalyan kulübü devrede

Galatasaray'ın genç yeteneği Barış Alper Yılmaz, hem kulüp hem de A Milli Takım'daki etkileyici performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Son olarak, İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden birinin, genç yıldızı transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların gözde oyuncusu için girişimlerde bulunan kulüp, Barış Alper'i kadrosuna katmak adına görüşmeleri hızlandırmış durumda.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 13 Nisan 2025 12:14 Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 12:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





