Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için İtalyan kulübü devrede
Galatasaray'ın genç yeteneği Barış Alper Yılmaz, hem kulüp hem de A Milli Takım'daki etkileyici performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Son olarak, İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden birinin, genç yıldızı transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların gözde oyuncusu için girişimlerde bulunan kulüp, Barış Alper'i kadrosuna katmak adına görüşmeleri hızlandırmış durumda.
HABER MERKEZİ
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da genç yetenek Barış Alper Yılmaz'a, özellikle İtalyan futbolunun önde gelen kulüplerinden birinin ilgisi giderek artıyor.